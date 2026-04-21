다카이치, 야스쿠니 신사에 공물 봉납...참배는 안 할 듯

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 다카이치 사나에 일본 총리가 21일 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 도쿄 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했다.

NHK에 따르면 다카이치 총리는 이날부터 3일간 열리는 야스쿠니 신사 춘계 예대제(例大祭·제사)를 맞아 '내각총리대신 다카이치 사나에'라고 적힌 목패가 달린 '마사카키(真榊)'를 봉납했다. 마사카키는 신사제단에 바치는 나뭇가지 화분이다.

이번 봄 예대제는 우익 성향의 다카이치 총리가 취임 후 맞는 대형 참배 기간이어서 참배 여부가 주목받았다. 그는 각료 재임 기간을 포함해 매년 봄·가을 정례 대제 기간과 패전일인 8월 15일에 야스쿠니 신사를 직접 참배해왔다.

그러나 올해 봄 예대제에는 이시바 시게루 전 총리나 기시다 후미오 전 총리처럼 한국, 중국과의 외교적 마찰을 피하기 위해 공물만 봉납할 것으로 예상됐다.

자민당 총재로 선출된 직후이자 총리 취임 전이었던 지난해 10월 가을 정례 대제 때는 참배 대신 사비로 공물 대금인 '다마구시료(玉串料)'만 납부한 바 있다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com