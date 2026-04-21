문체부, 한·인도 영화산업 교류 본격화…'아모르' 공동제작한다

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최휘영 장관, 뉴델리서 합작영화 서명식 참석

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관이 21일 인도 뉴델리를 방문해 양국 영화산업 협력 강화를 위한 간담회를 주재하고, 한-인도 합작영화 공동제작 서명식에 참석한다.

이재명 대통령이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 영빈관에서 나렌드라 모디 총리와 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=KTV]

최휘영 장관은 이날 오전 10시(현지 시각) 주인도한국문화원에서 양국 영화산업 주요 인사들과 만나 협력 방안을 논의한다. 이번 간담회는 세계 최대 규모의 영화 생산국인 인도와 세계 콘텐츠 강국인 한국이 각자의 산업 역량을 결합해 문화 교류를 한 단계 격상시키기 위해 마련됐다.

이날 행사는 한-인도 합작영화 '아모르(AMOR, 가제)' 공동제작 서명식이다. 한국 제작사 '플릭스오븐'과 인도 제작사 '스튜디오 샥티'가 서명 주체로 나서며, 두 제작사는 오는 2026년 9월 촬영 시작을 목표로 공동 제작에 나선다.

플릭스오븐은 앞서 넷플릭스 오리지널 영화 '다시, 서울에서'를 인도 제작사와 공동 제작해 인도 넷플릭스 순위 1위와 세계 비영어권 영화 부문 1위를 기록한 바 있다.

서명식에 이어 진행되는 간담회에는 한국과 인도의 영화산업을 이끄는 인사들이 대거 참석한다.

한국 측에서는 최휘영 장관을 비롯해 양윤호 영화진흥위원회 부위원장 겸 영화감독, 이효진 플릭스오븐 대표, 남종우 크로스픽쳐스 부사장이 자리한다. 인도 측에서는 라드하 크리쉬난 스튜디오 샥티 대표, 기리쉬 고팔라크리쉬난 감독, 람바 알피 봄베이 베를린 필름 프로덕션 대표, 샤우다리 니킬 프로듀서 등이 참석해 실질적인 협력 방안을 함께 모색할 예정이다.

최휘영 장관은 "인도는 영화제작 규모와 창의성을 바탕으로 세계 콘텐츠 시장에서 큰 영향력을 발휘하고 있다"며 "한국 영화는 세계 주요 영화제를 석권하며 작품성과 흥행성을 동시에 인정받고 있고, K-컬처는 이미 전 세계적 사랑을 받고 있다"고 밝혔다.

이어 "이번 간담회는 두 나라의 창의성과 산업 역량이 결합해 새로운 상승효과를 만들어내는 출발점이 될 것"이라며 "국경과 문화를 넘어 전 세계인에게 공감과 울림을 주는 성공 사례를 더욱 많이 만들도록 협력 기반을 공고히 해나가겠다"고 강조했다.

fineview@newspim.com