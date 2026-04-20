이재용 삼성전자 회장, 李 대통령·모디 총리와 '플립7 셀카'

노이다 생산 제품으로 기념 촬영

삼성, 인도 생산 거점 존재감 부각

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 인도 국빈 방문 일정 중 자사 스마트폰으로 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리와 함께 셀카를 촬영해 눈길을 끌고 있다.

(왼쪽부터) 이재명 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장이 이 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 모디 총리 주최 오찬에서 셀카를 촬영하고 있다. [사진=삼성전자 뉴스룸]

20일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 이 회장은 이날 이 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 모디 총리 주최 오찬에 참석해 이 대통령과 모디 총리와 함께 기념 촬영을 했다. 촬영에는 인도 노이다 공장에서 생산된 '갤럭시 Z 플립7'이 사용됐다.

삼성전자는 1996년부터 인도 노이다 공장에서 휴대폰을 생산해 왔다. 현재는 폴더블 스마트폰을 포함한 플래그십 모델과 보급형 제품까지 대부분의 주요 라인업을 이 공장에서 제조하고 있다.

(왼쪽부터) 이재명 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리, 이재용 삼성전자 회장이 이 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 모디 총리 주최 오찬에서 셀카를 촬영하고 있다. [사진=삼성전자 뉴스룸]

노이다 공장은 삼성전자의 글로벌 생산 네트워크에서 핵심 거점으로 자리 잡았다. 특히 인도 정부가 추진하는 'Make in India' 정책과 맞물리며 현지 산업 생태계 구축에도 기여하고 있다는 평가다.

kji01@newspim.com