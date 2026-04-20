창원시, 다호리 고분군 발굴조사 결과 공개…국가유산 가치 재조명

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원삼국시대 유물 대량 출토 의미

보존 및 활용 계획 수립 방침 확립

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 21일 오전·오후에 걸쳐 국가지정 문화유산인 창원 다호리 고분군 발굴조사 결과를 담은 학술자문회의와 현장공개회를 개최한다고 20일 밝혔다.

국가지정 문화유산인 경남 창원 다호리 고분군 발굴조사 현장[사진=창원시] 2026.04.20

이번 행사는 지난해부터 추진 중인 '국가유산 보수정비사업'의 일환으로, 경남연구원이 지난해 4월 국가유산청의 발굴허가를 받아 수행했다.

다호리 고분군은 영남지역 고대 국가 형성의 출발을 보여주는 원삼국시대(1~3세기) 대표 유적이다. 1988년 국립중앙박물관이 첫 학술발굴조사를 벌인 뒤 같은 해 9월 국가사적으로 지정됐으며, 당시 1호분 통나무 목관묘에서 확인된 한반도 최초기 '붓'이 고대 문자생활 연구의 중요한 단서로 꼽힌다.

이번 조사에서는 1988년 산출된 통나무 목관과 다른 형태의 원삼국시대 목관이 거의 온전한 상태로 처음 출토돼 학술적 의미가 크다고 평가된다. 목관 내부에서는 청동거울과 제사용 칠기 등이 확인돼 당시 장례 의례와 부장문화를 구체적으로 보여주는 중요한 유물로 주목받고 있다.

조사 과정에서 원삼국시대 소뿔모양 손잡이 항아리(조합식 우각형 파수부호)·주머니호 등 토기류와 다양한 철기류가 다수 발굴됐다.

여기에 통일신라시대 소형 금동불상과 기와, 고려시대 건물지 등 250여 점이 추가로 출토돼 다호리 고분군의 시대적 범위와 가치를 한층 넓혔다.

김만기 문화관광체육국장은 "이번 발굴조사 성과가 다호리 고분군의 역사적 가치를 한층 더 높여주는 계기가 되었다"며, "조사 결과를 토대로 체계적인 보존과 활용을 위한 종합정비계획을 수립해 지역 대표 문화유산으로의 위상을 높여 나가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com