진종오 "부산에서 '보수 재건' 동남풍 일으킬 것"...한동훈과 동행할까

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"엉망진창 공천 책임 누구냐"…당 지도부 강력 비판

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 진종오 국민의힘 의원이 보수 진영의 위기 극복을 위한 '부산행'을 공식화했다.

진 의원은 20일 오후 페이스북을 통해 "부산의 동남풍이 우리 보수의 손절을 막을 수 있다"며 당내 공천 책임론과 현 지도부의 전략을 강하게 비판했다.

진종오 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 부산 북구갑 등 주요 지역에서 보수 지지층이 결집하지 못한 점을 지적하며 "보수 진영이 통합 후보를 만들지 못하고 특검에 대한 단일대오에서 역방향으로 간다면 전국의 후보들이 고꾸라질 것"이라고 경고했다.

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에는 한동훈 전 국민의힘 대표가 출사표를 던진 바 있다.

이어 서울, 충북, 경기, 대구 등 전국적인 공천 과정을 거론하며 "공천의 책임은 누구의 책임인가. 어제의 동지가 적이 되어 칼끝을 겨누는 정치에 매몰된다면 누가 보수의 가치를 인정하겠느냐"고 반문했다.

진 의원은 자신의 부산행 배경을 고(故) 최동원 선수의 투혼에 빗대어 설명했다. 그는 "롯데의 무쇠팔 최동원 투수는 도망가는 피칭을 하지 않았다"며 "부산 시민들의 자존심을 끌어낼 수 있는 후보가 나와야 보수가 선택받을 수 있다"고 강조했다.

당내 갈등과 관련해서는 "우리의 적은 민주당인가, 우리인가"라며 "내부의 적이라는 좌표를 찍는 정치를 더 이상 두고 볼 수 없다"고 했다.

allpass@newspim.com