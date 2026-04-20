여수서 '녹색대전환 국제주간' 개막…전남, 기후리더십 본격화

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25일까지 포럼·세미나 등 기후위기 대응·녹색성장 전략 논의

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 여수에서 기후위기 대응과 탄소중립 실현을 위한 '녹색대전환 국제주간'이 개막했다.

전라남도는 20일 여수세계박람회장 일원에서 '녹색대전환(GX) 국제주간'을 열고 글로벌 기후협력 논의를 시작했다고 밝혔다.

개막식 행사에는 김영록 전남도지사, 김성환 기후에너지환경부장관, 유엔기후변화협약 부사무총장, 각국 정부 대표, 산업계, 학계, 청년·시민단체 등 800여 명이 참석해 기후위기 대응을 위한 국제사회의 녹색대전환 정책에 높은 관심을 보였다.

녹색대전환 국제주간 개회식. [사진=전남도] 2026.04.20 ej7648@newspim.com

김영록 지사는 이날 환영사를 통해 "기후위기와 에너지 안보라는 복합 위기 속에서 이제는 단순한 에너지 전환을 넘어 경제와 산업, 생활 전반을 바꾸는 녹색대전환의 길로 나아가야 한다"며 "전남도는 풍부한 재생에너지를 기반으로 대한민국 녹색대전환을 선도하겠다"고 강조했다.

또한 "여수 국가산단은 재생에너지와 수소 중심의 탈탄소 산업 거점으로 전환하고 있고, 블루카본 확대와 산림 조성 등 탄소흡수 기반 강화에도 힘쓰고 있다"며 "이번 국제주간을 통해 전라남도의 비전과 세계의 경험이 만나 기후위기 해법을 모색하는 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였다.

기조연설에선 대한민국의 에너지전환 정책 방향과 함께 일본의 산업 전환 전략, 유럽연합(EU)의 탄소중립 정책 등을 소개하고, 주요국 간 정책 경험과 협력 방안을 공유했다.

정부, 지방정부, 국제기구, 기업, 청년, 미래세대 대표가 함께 무대에 올라 '모두가 함께 만드는 미래'를 주제로 한 공동 행동선언도 이뤄졌다. 이는 녹색대전환이 특정 주체의 과제가 아닌 사회 전체가 함께 추진해야 할 공동의 미래 전략임을 상징적으로 보여줬다.

행사는 오는 25일까지 포럼, 산업 세미나, 청년 프로그램 등으로 이어진다. 전남도는 기후환경에너지대전과 기후보호주간 부스를 통해 재생에너지·수소·탄소저감 기술과 시민 실천 사례도 선보일 계획이다.

ej7648@newspim.com