美伊谈判悬而未决 韩国经济面临油价汇率双冲击

纽斯频通讯社世宗4月20日电 随着美国与伊朗第二轮谈判进展缓慢，国际油价大幅震荡。韩国舆论普遍关注油价波动可能对本国汇率、物价及经济增长带来的外溢影响。

资料图：首尔某加油站等待加油的车辆。【图片=纽斯频通讯社】

当地时间19日，纽约商品交易所西得克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨8%，报每桶90.91美元；布伦特原油期货价格上涨8%，报每桶88.19美元。

分析认为，油价急涨主要源于投资者对美伊谈判前景的担忧。近期市场一度因停火及谈判预期升温推动油价回落，但随着霍尔木兹海峡通航安全风险再度受到关注，油价迅速反弹。

韩国能源主要依赖进口，国际油价波动对经济影响较大。数据显示，韩国61%的原油进口和54%的石脑油进口需经过霍尔木兹海峡运输。若该海峡运输受阻，物流、航空、钢铁、汽车等行业成本可能明显上升。

韩国政府此前表示，中东局势升级带来的外部冲击正加大国内经济下行压力。数据显示，韩国上月石油类商品价格同比上涨9.9%，成为推动整体物价上涨的重要因素。

分析指出，若国际油价持续走高，韩国贸易环境可能恶化，韩元汇率也将面临进一步贬值压力，并推高粮食、工业原料及中间产品进口成本。

为缓解外部冲击，韩国政府已编制规模26.2万亿韩元的追加预算，用于稳定民生和支持经济运行。但有专家指出，若地区局势长期紧张，财政负担可能进一步加重，政策空间也将受到限制。

韩国开发研究院（KDI）表示，在全球经济不确定性上升背景下，韩国需在应对短期冲击的同时，保持财政稳健并防范输入性通胀风险。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社