"대학·지역 함께한 예술"...조원휘 의장 '유성문화원' 특별초대전 동참

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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시의회는 20일 조원휘 의장이 '유성문화원 특별초대전'에 참석해 대학과 지역사회 문화적 연대를 강조했다고 밝혔다.

이번 전시는 봄의 생동감과 예술적 감각을 결합한 기획으로 박찬걸(조소)·박능생·박우식(회화)·임미강·송계영·황승욱·오치규(디자인) 교수 등 한국 미술계를 대표하는 충남대학교 예술대학 7인의 작품을 한자리에서 만날 수 있다.

20일 조원휘 대전시의장이 유성문화원 특별초대전에 참석해 축사를 하고 있다. [사진=대전시의회] 2026.04.20 jongwon3454@newspim.com

유성문화원 특별초대전 관람은 오는 29일까지 오전 9시부터 오후 5시까지 관람 가능하며 무료로 운영된다.

조원휘 의장은 축사를 통해 "시민들이 일상 속에서 수준 높은 예술을 경험하는 것은 도시 경쟁력과도 직결된다"며 "유명 교수들 작품을 마주하는 기회는 시민들에게도 큰 축복"이라고 말했다.

그러면서 "대전시의회는 대학의 전문 자산이 지역 주민의 삶의 질 향상으로 이어지도록 문화예술 협력 기반을 확대하는 데 앞장서겠다"고 덧붙였다.

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