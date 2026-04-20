엘리프 한신더휴 수원, 초등 인접 단지 공급

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 최근 주택시장에서 초등학교와 인접한 아파트에 대한 관심이 이어지고 있다. 맞벌이 가구 증가와 함께 자녀의 통학 안전성과 편의성이 주거 선택 기준으로 반영되는 사례가 늘어나는 추세다.

[이미지=엘리프 한신더휴 수원]

초등학교와 가까운 단지는 도보 통학이 가능해 이동 동선이 단순한 것이 특징이다. 이에 따라 어린 자녀를 둔 가구를 중심으로 일정 수준의 수요가 유지되는 경향을 보인다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 강남구 청담동 봉은초 인근 아파트 '청담르엘' 전용 84㎡는 2026년 2월 67억원에 거래됐다.

이 같은 흐름 속에서 경기 수원시 당수1지구에 공급 중인 '엘리프 한신더휴 수원'이 초등학교 인접 단지로 조성된다. 단지는 지하 2층~지상 최고 23층, 22개 동, 전용면적 74~120㎡, 총 1,149가구 규모다.

단지는 당수1지구 내 초등학교와 맞닿은 입지로 계획돼 도보 통학이 가능한 구조를 갖췄다. 단지와 학교 간 이동 동선이 단순해 통학 편의성을 고려한 설계가 적용됐다.

분양가는 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 평균 2,249만원 수준으로 책정됐다. 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 2026년 3월 기준 수도권 민간 아파트 평균 분양가(3.3㎡당 3,308만원)와 비교해 낮은 수준이다.

입지 측면에서는 당수1지구와 인접한 당수2지구 개발이 진행 중이며, 향후 일대에 약 3만 가구 규모의 주거지가 형성될 전망이다. 인근 호매실지구의 상업시설과 생활 인프라 이용도 가능하다.

교통 여건은 향후 개선이 예정돼 있다. 신분당선 호매실역이 2029년 개통될 예정이며, GTX-C 노선도 추진 중이다. 금곡IC, 서수원IC, 수원~광명 고속도로 등을 통한 광역 이동도 가능하다.

주거 환경으로는 당수천과 수변공원, 당수공원(예정), 칠보산 등이 인접해 있다. 단지는 남향 위주 배치와 4베이 중심 평면을 적용했으며, 팬트리와 알파룸 등 수납공간을 확보했다. 주차 공간은 세대당 약 2.0대 수준으로 계획됐다. 커뮤니티 시설로는 스카이라운지, 게스트하우스, 실내체육관, 도서관 등이 마련될 예정이다.

한편 해당 단지는 현재 선착순 분양이 진행 중이며, 입주는 C3블록 2027년 12월, D3블록 2028년 4월 예정이다.

whitss@newspim.com