이남호 전북교육감 예비후보 "교육공무직 차별 해소·연중고용 전환"

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방학 중 무임금 구조 개선과 교육복지 전담체계 구축 방안 제시

임금·근무환경 상향과 법제화 추진으로 전국 최고 수준 처우 목표

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 이남호 전북교육감 예비후보는 교육공무직 처우 개선과 차별 해소를 위한 종합 정책을 20일 발표했다.

이 예비후보는 "동일한 학교 내에서도 발생하는 차별을 해소해야 한다"며 교육공무직 중심의 교육복지 체계 재설계 방안을 제시했다.

이남호 전북교육감 예비후보[사진=이남호 캠프] 2026.04.20 gojongwin@newspim.com

핵심 정책은 교육복지 전담 부서 신설과 정책협의체 상설화다. 늘봄·돌봄·급식·특수교육 등 관련 업무를 통합 관리하고, 정책 설계 단계부터 노조 참여를 제도화한다는 구상이다.

또 '교육복지 기본법(가칭)' 제정 지지와 함께 조례를 통해 교육공무직의 지위와 복무 기준을 법제화 수준으로 강화할 계획이다. 특히 방학 중 무임금 구조 해소를 주요 과제로 제시했다.

이를 위해 급식·돌봄 등 핵심 직종은 연중고용 전일제 체계로 전환하고 전환이 어려운 직종에는 방학 보전수당 도입을 검토한다. 명절휴가비는 기본급의 120% 정률제를 단계적으로 적용할 방침이다.

근무환경 개선도 병행된다. 급식실 등 고위험 환경에는 환기시설과 조리흄 저감 설비를 확충하고 조리종사자 1인당 학생 수 상한 기준을 설정해 초과 시 인력을 추가 배치할 계획이다.

아울러 상시·지속 업무 종사자는 무기계약 전환을 추진하고 단시간 중심의 돌봄 근무 체계를 전일제 중심으로 단계적으로 전환한다.

이 예비후보는 전북 교육공무직 처우를 전국 상위 수준으로 끌어올리겠다는 목표도 밝혔다. 임금과 근무조건을 타 시·도와 비교해 상향 조정하고, 휴가·병가 등 복무 기준도 공무원 제도와 연동해 개선할 계획이다.

이남호 예비후보는 "교육 현장의 변화는 구성원의 처우 개선에서 시작된다"며 "교육공무직을 중심에 둔 정책으로 전북교육의 기준을 새롭게 세우겠다"고 말했다.

한편 이 예비후보는 남원 출생으로 전북대 총장과 거점국립대 총장협의회 회장 등을 역임했다.

gojongwin@newspim.com