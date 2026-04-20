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에스트래픽 문찬종 대표, 자사주 매입…"책임 경영 강화"

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  • 에스트래픽 문찬종 대표가 20일 자사주 3만주 매입으로 성장 자신감을 드러냈다.
  • 14일과 16일 매수로 보유주식 238만2902주로 늘었고 저평가 판단에 따른 결정이다.
  • 국내 356억 ITS 사업 수주와 영국·미국 해외 수상 등 실적으로 주주가치 제고를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기업가치 저평가 해소 및 책임 경영 실천 의지

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 교통 솔루션 전문 기업 에스트래픽의 문찬종 대표이사가 자사주 매입을 통해 기업의 성장 잠재력에 대한 자신감을 드러내며 주주가치 제고를 위한 행보에 나섰다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 문찬종 대표이사는 지난 14일과 16일 양일간 총 3만주의 주식을 장내 매수했다. 이번 매수로 문 대표의 보유 주식 수는 238만 2902주로 늘어났다. 이는 경영진으로서 책임 경영을 실천함과 동시에 현재 에스트래픽이 거두고 있는 사업적 성과 대비 기업가치가 시장에서 현저히 저평가되어 있다는 판단에 따른 결정이다.

최근 에스트래픽은 국내외 인프라 시장에서 고부가가치 기술력을 증명하며 강력한 성장 모멘텀을 확보하고 있다. 국내에서는 최근 356억원 규모의 '광명~서울 고속도로' 첨단 지능형교통체계(ITS) 사업을 수주했다. 엣지 컴퓨팅 기술이 적용된 이번 사업은 수도권 남북 통합 교통축의 핵심 운영 중추를 담당하게 되며, 향후 안정적인 유지보수 매출 기반까지 마련했다는 평가를 받는다.

에스트래픽 로고. [사진=에스트래픽]

특히 해외 시장에서의 성과도 돋보이고 있다. 에스트래픽은 지난 2월 영국 'Transport Ticketing Awards 2026'에서 대규모 운영 부문 최우수상을 수상하며 글로벌 톱티어 기술력을 입증했다. 또한 워싱턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 등 미국 주요 대도시의 역무 자동화 설비(AFC)를 성공적으로 구축하며 북미 시장 내 독보적인 레퍼런스를 쌓고 있다.

문 대표의 이번 자사주 매입은 이러한 견고한 사업 실적을 바탕으로 기업 밸류업 프로그램에 적극 동참하겠다는 의지로 풀이된다. 단순한 지분 확대를 넘어, 향후 글로벌 시장 점유율 확대에 따른 이익을 주주들과 공유하고 주주 환원 정책을 강화하는 등 주주친화적 경영을 이어가겠다는 구상이다.

에스트래픽 관계자는 "대표이사의 자사주 매입은 현재 추진 중인 국내외 프로젝트의 성공과 미래 기업가치 상승에 대한 확신을 시장에 전달하는 신호탄"이라며 "앞으로도 본연의 기술 경쟁력을 강화함과 동시에 적극적인 밸류업 정책을 통해 주주가치를 극대화하는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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