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광명스피돔·미사경정공원, 어린이날 맞아 다양한 문화·체험 행사 준비

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  • 경륜경정총괄본부는 20일 5월 5일 어린이날 광명스피돔과 미사경정공원에서 가족 행사를 연다고 밝혔다.
  • 광명스피돔은 공연·체험과 바둑대회를 운영한다.
  • 미사경정공원은 공연·체험과 공익캠페인을 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"지역사회와 함께하는 건전한 여가 문화 공간으로서 역할을 지속적으로 확대"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 5월 5일 어린이날, 광명스피돔과 미사경정공원에서 가족 단위 방문객을 위한 다양한 문화·체험 행사를 운영한다고 20일 밝혔다.

경륜경정총괄본부는 광명스피돔과 미사경정공원에서 5월 5일 어린이날 축제를 연다. [사진=국민체육진흥공단]

본부에 따르면 이번 행사는 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램을 중심으로 구성됐으며 건전한 여가 문화 확산과 지역사회 친화 공간으로서 역할을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 광명스피돔에서는 '스피돔 가족사랑 고객감사 이벤트'가 열린다. 야외 페달광장에서는 청소년 챔버 오케스트라 공연을 시작으로 어린이 인기곡 버스킹, 마술쇼 등 다채로운 공연 프로그램이 이어진다. 이와 함께 풍선아트와 자전거 솜사탕 만들기 공간을 운영, 어린이들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.

광명스피돔 내부에서도 북카페, 게임존, 유아놀이방 등 가족 편의 공간을 이용할 수 있으며, 비행기와 부메랑 만들기 체험도 마련돼 날씨와 관계없이 다양한 체험을 할 수 있다. 또한 '서울올림픽기념 어린이 바둑대회'도 함께 열려 바둑 꿈나무들이 실력을 겨룰 예정이다.

같은 날 미사경정공원에서는 '2026년 경정과 함께하는 어린이날 축제'가 열린다. 미사경정공원 운영동 앞 광장에서 열리는 이번 축제는 난타·팝페라 공연 등 무대 프로그램과 함께 타투 스티커, 향낭 만들기, 소원나무 체험, 고무보트 시승 등 다양한 체험을 할 수 있다. 특히 청소년 불법 스포츠도박 근절 캠페인과 ESG 환경캠페인 등 공익 프로그램도 함께 운영해 행사 의미를 더할 예정이다. 아울러 캐릭터 포토존과 기념품 제공 등 가족 단위 방문객을 위한 즐길 거리도 풍성하게 마련된다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 준비하고자 노력했다. 앞으로도 지역사회와 함께하는 건전한 여가 문화 공간으로서 역할을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com

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