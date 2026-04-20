영광군, 동물 복지 강화…불법매매 단속·중성화 확대

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[영광=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영광군이 유기동물 발생 억제를 위해 불법 매매 단속과 중성화 사업 확대 등 동물복지 정책을 전면 강화한다.

군은 반려동물 증가로 유기동물 문제가 급증함에 따라 단속·예방·보호·입양을 연계한 통합 대응체계를 가동한다고 20일 밝혔다.

반려견. [사진=뉴스핌 DB]

사후 처리 중심에서 벗어나 발생 자체를 줄이는 구조로 정책 방향을 전환한다. 불법 번식과 무허가 동물 판매에 대한 단속을 강화한다. 온라인과 비공식 거래 증가에 대응해 관계기관 협력과 함께 주민 신고 기반 상시 감시체계도 병행 운영한다.

중성화 사업은 정책의 핵심 축이다. 길고양이와 실외사육견을 대상으로 한 중성화 지원을 취약계층 중심에서 단계적으로 확대해 무분별한 번식을 억제하고, 유기동물 발생을 사전에 차단할 계획이다.

보호 정책도 개편한다. 보호시설을 중심으로 구조·보호·입양을 연계하고 단순 수용에서 벗어나 재사회화와 입양 중심 체계로 전환한다. 입양 활성화를 위한 홍보와 지원도 강화해 보호 이후 관리까지 이어지는 시스템을 구축한다.

군은 중성화 확대, 보호시설 개선, 인식 개선 캠페인 등에 필요한 예산도 단계적으로 늘릴 방침이다.

오왕희 축산식품과장은 "동물복지는 지역 환경과 공동체 지속가능성과 직결된 정책"이라며 "책임 있는 반려문화 정착을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

영광군은 향후 불법 번식·판매 단속 강화, 중성화 확대, 보호·입양 활성화, 인식 개선 등을 중심으로 정책을 보완해 나갈 계획이다.

ej7648@newspim.com