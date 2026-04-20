용인 고림 동문 디 이스트, 20일 특공

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 동문건설은 경기도 용인시 처인구 고림동 일원에 공급하는 '용인 고림 동문 디 이스트'의 청약 접수를 20일 특별공급을 시작으로 진행한다고 밝혔다.

[이미지=동문건설] '용인 고림 동문 디 이스트' 항공조감도

단지는 지하 2층~지상 23층, 6개 동, 총 350가구 규모로 조성된다. 전용면적은 59㎡, 75㎡, 84㎡로 구성되며, 면적별 가구 수는 59㎡ 74가구, 75㎡ 170가구, 84㎡ 106가구다.

청약 일정은 4월 20일 특별공급, 21일 1순위, 22일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 4월 29일이며, 정당 계약은 5월 11일부터 13일까지 3일간 실시된다.

청약은 청약통장 가입 은행과 관계없이 한국부동산원 청약홈을 통해 신청할 수 있다. 전용면적 85㎡ 이하 물량에는 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용된다.

해당 단지는 비규제지역에 위치해 청약 요건이 비교적 완화돼 있다. 수도권 거주 만 19세 이상이면 세대주 여부나 주택 보유 여부와 관계없이 청약이 가능하다. 1순위 자격은 청약통장 가입기간 12개월 이상과 예치금 기준 충족 시 주어진다. 동일 순위 내 경쟁이 발생할 경우 용인시 거주자가 우선 공급 대상이다.

전매제한 기간은 6개월이며 재당첨 제한은 없다. 계약금은 5%로, 1차 계약금 1천만원 정액제가 적용된다. 중도금 무이자 혜택도 제공된다.

입지 여건으로는 인근 초·중·고교 이용이 가능하며, 에버라인 고진역을 통한 대중교통 이용이 가능하다. 기흥역 환승을 통해 분당선 접근도 가능하다. 주변에는 대형마트, 영화관, 전통시장, 행정시설 등이 위치해 있다.

단지는 남향 위주 배치와 4베이 중심 설계를 적용했으며, 지상에 차량이 없는 구조로 계획됐다. 커뮤니티 시설로는 골프연습장, 피트니스센터, 키즈카페, 카페테리아 등이 조성될 예정이다.

견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 일원에 마련돼 있다.

whitss@newspim.com