교육부, 역사 선도교사단·학습공동체 모집…학교 역사교육 활성화 추진

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전국 100명 선도교사단·34개 학습공동체

연 400만 원 연구비·전문가 컨설팅 지원

현장 중심 역사수업 내실화·교사 전문성 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부는 학교 역사교육 지원을 위해 20일부터 역사 선도교사단과 역사 교사 학습공동체 모집을 시작한다고 밝혔다.

이번 사업은 지난 2월 발표한 '학교 역사교육 활성화 방안'의 후속 조치로 현장 중심의 역사 수업 개선과 교사 간 연구·공유 문화 확산을 위해 추진된다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부는 5월 말까지 전국 단위 역사 선도교사단 100명을 구성하고 초·중·고 교사를 대상으로 총 34개의 역사 교사 학습공동체를 운영할 계획이다.

이를 통해 탐구 중심 역사 수업의 현장 안착을 지원하고, 교사들의 수업 경험과 연구 성과를 공유하는 기반을 마련한다는 방침이다.

역사 선도교사단은 역사 수업과 평가 전문성을 갖춘 교사를 중심으로 시도교육청 추천을 거쳐 선발된다.

선도교사단은 정책 현장 의견 수렴, 정책연구 참여, 수업·평가 지원자료 개발, 교원 연수 지원 등 역할을 수행한다.

교육부는 이들이 정책과 학교 현장을 잇는 역할을 안정적으로 수행할 수 있도록 연 2회 심화 연수를 운영해 전문성 강화를 지원할 예정이다.

아울러 역사 교사 학습공동체는 전국 공모를 통해 선정된 34개 연구회로 운영되며 각 연구회에는 8명 이상의 역사 교원이 참여한다.

연구회는 지정 과제와 자유 과제를 중심으로 수업 내용과 방법에 대한 심층 연구를 수행하게 된다.

교육부는 학계 전문가 상담을 연계해 연구의 질을 높이고 공동체별로 연간 400만 원의 연구 활동비를 지원할 계획이다.

또 연구 결과가 교수·학습 자료, 학생 활동지, 평가지 등 실제 수업에 활용 가능한 형태로 이어질 수 있도록 지원한다.

연구 성과는 성과보고회를 통해 공유·확산되며 우수 학습공동체에는 교육부 장관 표창이 수여된다.

최교진 교육부 장관은 "학교 역사교육의 변화는 현장 교사들의 연구와 나눔, 협력에서 시작된다"며 "교육부는 역사 선도교사단과 역사 교사 학습공동체 운영을 통해 교사의 현장 경험과 전문성이 실제 수업의 변화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com