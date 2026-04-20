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"차량용 칩도 맞춤 시대"...인피니언, RISC-V로 車 반도체 '새 판'

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AI 핵심 요약

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  • 인피니언이 20일 RISC-V 기반 차량용 MCU 제품군을 발표했다.
  • Arm 중심 설계에서 벗어나 맞춤형 칩으로 SDV 시대 대응한다.
  • OEM 설계 주도권 확대와 공급망 리스크 해소를 목표로 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오픈 아키텍처 도입…Arm 중심 구조서 벗어나 설계 유연성 확대
오릭스에 RISC-V 추가…엔트리부터 고성능까지 라인업 확장
SDV 전환 맞춰 OEM 주도권 강화…생태계·개발 방식까지 변화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인피니언 테크놀로지스가 소프트웨어 정의 차량(SDV) 시대를 겨냥해 오픈 표준 기반 '리스크-파이브(RISC-V)' 아키텍처를 앞세운 자동차 반도체 전략을 본격화한다. 기존 Arm 중심의 제한된 설계 방식에서 벗어나, 필요한 기능만 골라 만드는 맞춤형 칩을 도입하겠다는 구상이다. SDV 확산에 맞춰 완성차 업체의 설계 참여가 확대되면서 자동차 반도체 경쟁 구도에도 변화가 예상된다.

인피니언, 업계 최초 차량용 RISC-V 마이크로컨트롤러 제품군 발표 [사진=인피니언]

◆RISC-V로 맞춤형 차량용 칩 설계 확대
인피니언은 20일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 기자간담회를 열고 수년 내 RISC-V 기반 신규 MCU 제품군을 출시할 계획이라고 밝혔다. MCU는 엔진·제동·전장 시스템 등 차량 내 주요 기능을 실시간으로 제어하는 핵심 반도체다. 인피니언은 독일에 본사를 둔 기업으로 차량용 MCU 분야에서 세계 1위를 유지하고 있다.

RISC-V는 특정 업체에 종속되지 않는 오픈 표준 기반 명령어 구조(ISA)다. 인피니언은 이를 적용해 기존 Arm과 자체 아키텍처인 트라이코어(TriCore) 중심의 MCU 포트폴리오를 확장하고, 고객이 필요한 기능만 선택해 설계할 수 있는 맞춤형 구조를 구현한다는 전략이다. 이를 통해 차량용 반도체의 유연성과 확장성을 높이고 SDV 환경에 맞춰 설계 주도권을 OEM으로 확대하겠다는 구상이다.

이번 제품군은 인피니언의 차량용 MCU 대표 브랜드인 오릭스(AURIX) 포트폴리오에 추가되는 형태로 출시된다. 기존 TriCore 기반 제품군과 Arm 기반 제품군을 잇는 구조로 확장되며, 엔트리급부터 고성능 MCU까지 폭넓은 라인업으로 다양한 차량용 애플리케이션을 지원할 예정이다. 인피니언은 이번 발표로 차량용 RISC-V MCU 제품군을 공개한 업계 최초 반도체 업체로 자리매김했다.

최재홍 인피니언코리아 부사장은 이날 "여러 업체가 동일한 아키텍처를 기반으로 다양한 MCU와 컴퓨팅 프로세서를 설계할 수 있는 것이 핵심"이라며 "RISC-V는 누구나 접근 가능한 개방형 구조라는 점에서 기존 Arm 기반과 근본적으로 다르다"고 말했다.

◆SDV 전환 속 공급망 리스크는 커져
RISC-V 도입 배경에는 자동차 산업의 구조적 변화가 있다. SDV 전환으로 차량은 하드웨어 중심 제품에서 소프트웨어 기반 플랫폼으로 빠르게 이동하고 있다. 기능 업데이트와 구독형 서비스 구현을 위해서는 기존의 분산형 전기·전자(E/E) 아키텍처에서 벗어나 중앙집중형 구조로의 전환이 필수적이다. 현재 차량에 탑재된 수십 개의 MCU는 향후 통합되며 고성능·저전력·확장성을 갖춘 구조로 재편될 것으로 전망된다.

다만 중앙집중화가 진행되더라도 MCU의 역할은 유지될 전망이다. 최 부사장은 "실시간 제어와 고신뢰성이 요구되는 영역에서는 MCU가 여전히 핵심"이라며 "일부 기능이 고성능 애플리케이션 프로세서(AP)로 이동하더라도 차량 제어의 상당 부분은 MCU가 담당하게 될 것"이라고 설명했다.

기존 구조의 한계도 RISC-V 도입을 촉진하는 요인으로 꼽힌다. 코로나19 기간 동안 발생한 차량용 반도체 수급난과 특정 벤더 의존에 따른 공급망 리스크, 로열티 부담, 보안 대응 한계 등은 자동차 업계의 구조적 문제로 지적돼 왔다. 최 부사장은 "특정 업체에 종속된 구조에서는 공급망 불안과 기술 대응 한계가 반복될 수밖에 없다"며 "자동차 산업은 보다 자유롭고 표준화된 아키텍처를 요구하고 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 토마스 뵘(Thomas Boehm) 인피니언 오토모티브 마이크로컨트롤러 사업부문 수석 부사장이 20일 기자간담회에서 발표하고 있다. 2026.04.20 syu@newspim.com

◆생태계 구축 본격화…디지털 트윈으로 개발 속도 단축
RISC-V의 강점은 설계 유연성이다. 모듈형 명령어 구조를 기반으로 필요한 기능만 선택해 구현할 수 있어 불필요한 요소를 제거하고 최적화된 설계가 가능하다. 이는 저전력 설계와 성능 최적화를 동시에 달성할 수 있는 기반이 된다. 최 부사장은 "RISC-V는 기성복이 아닌 맞춤형 구조"라며 "OEM과 공급업체가 요구하는 기능을 직접 정의하고 반영할 수 있다"고 강조했다.

안전성과 보안 측면에서도 장점이 있다는 평가다. 엔트리급부터 프리미엄급까지 확장 가능한 구조를 갖춘 데다, 데이터 기반 AI 기능 확대에 따른 연산 수요 증가에도 대응할 수 있다. 이에 따라 SDV 환경에서 요구되는 확장성과 유연성을 동시에 확보할 수 있다는 설명이다.

산업 주도권 변화 역시 주요 변수로 꼽힌다. 기존에는 티어1과 반도체 업체가 개발을 주도했지만, SDV 시대에는 OEM이 직접 기능을 정의하고 설계에 참여하는 구조로 전환될 가능성이 크다. 최 부사장은 "앞으로는 OEM이 주도권을 가져가는 방향으로 변화할 것"이라며 "RISC-V는 이러한 변화를 가능하게 하는 기반 기술"이라고 밝혔다.

현재 RISC-V는 모바일과 AI 분야에서는 이미 상용화 단계에 진입했지만, 자동차 분야에서는 초기 도입 단계다. 인피니언은 합작사 퀸타우리스를 중심으로 주요 기업들과 협력하며 RISC-V 생태계 확장을 추진하고 있다. 동시에 소프트웨어 및 툴 파트너와 협력해 가상 프로토타입 기반 개발 환경을 구축하고, 디지털 트윈 기술을 활용한 '시프트-레프트' 방식으로 개발 초기 단계부터 검증을 진행해 시장 출시 기간을 단축한다는 전략이다.

최 부사장은 "RISC-V는 자동차 반도체의 새로운 대안"이라며 "향후 표준 아키텍처로 자리 잡을 가능성도 충분하다"고 말했다.

토마스 뵘 인피니언 오토모티브 MCU 사업부문 수석 부사장은 "SDV 시대에는 실시간 성능과 안전·보안이 강화된 컴퓨팅, 유연성과 확장성, 소프트웨어 이식성이 그 어느 때보다 중요하다"며 "RISC-V 기반 MCU는 이러한 요구를 충족하는 동시에 차량 설계의 복잡성을 줄이고 시장 출시 기간을 단축하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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