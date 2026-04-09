미래에셋 VIX·반도체 ETN 3종 상장

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 9일 VIX 선물 ETN 1종과 레버리지·인버스 반도체 ETN 2종을 신규 상장했다.
- VIX 선물 ETN은 1.5배 레버리지를 적용해 변동성 확대 시 수익 기회를 제공하며 리스크 헤지 수단으로 활용된다.
- 반도체 ETN 2종은 KRX 반도체 지수의 2배와 -2배 수익률을 추종하는 상품이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋증권은 VIX 선물 ETN(상장지수증권) 1종과 레버리지·인버스 반도체 ETN 2종을 신규 상장한다고 9일 밝혔다.
이번에 상장하는 상품은 '미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN', '미래에셋 레버리지 반도체 ETN', '미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN'이다.
'미래에셋 1.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN'은 1.5배 레버리지 전략을 적용한 상품이다. 회사는 이 상품이 변동성 확대 국면에서 수익 기회를 추구하는 투자자를 위한 상품이라고 설명했다. 일반적으로 VIX 선물은 S&P500 지수와 음의 상관관계를 보여 주식시장이 하락할 때 상대적으로 수익을 기대할 수 있어 리스크 헤지 수단으로 활용된다고 미래에셋증권은 밝혔다.
같은 날 상장되는 '미래에셋 레버리지 반도체 ETN'과 '미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN'은 한국거래소가 산출하는 KRX 반도체 TR 지수를 기준으로 일간 수익률의 각각 2배와 -2배를 추종하는 상품이다.
KRX 반도체 TR 지수는 글로벌증시 산업 분류 기준(GICS)에 따라 국내 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 반도체·반도체 장비 섹터를 유니버스로 구성한다. 지수는 20종목 이상을 유동시가총액 가중 방식으로 반영해 산출한다.
미래에셋증권 관계자는 "최근 국내 증시 상승을 견인하고 있는 반도체 산업은 중장기적으로도 긍정적인 흐름이 기대된다"며 "시장 변동성과 방향성에 대응할 수 있는 다양한 투자 수단을 제공하기 위해 이번 상품을 출시했다"고 전했다.
dconnect@newspim.com