부산시, 기장군에 전국 최대 규모 '반려문화공원' 조성 박차

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비반려인과 공존 다양한 시설

지역상생 프로그램 새 문화 창출

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 전국 최대 규모의 '반려문화공원 조성사업'이 행정안전부 중앙투자심사를 통과했다고 20일 밝혔다.

반려문화공원은 기장군 철마면 구칠리 내 24만 1000㎡에 시비 433억 원을 투입해 국내 최대 규모로 조성되며 ▲동감문화센터 ▲동감둘레길 ▲글로벌테마정원 ▲동감놀이터 ▲펫교육장 ▲반려식물원 ▲로컬마켓거리 등 반려문화 관련 다양한 시설 들어설 예정이다.

기장군 철마면에 조성되는 '반려문화공원 조성사업' 조성도[사진=부산시] 2026.04.20

시는 심사를 통과함에 따라 ▲환경영향평가 ▲실시계획인가 ▲인가 등 관련 행정절차를 체계적으로 진행해 보상이 마무리되는 대로 공사를 착수할 계획이다.

반려동물과 함께하는 야외 결혼식 등 다양한 공감 및 지역상생 프로그램을 운영해 새로운 반려 문화를 만들어 나갈 예정이다.

사업추진 과정에서 제시된 심사 의견을 충실히 반영해 사업의 완성도를 높이고, 공공성 확보와 지속 가능한 운영을 위해 직영 운영체계를 기반으로 전문성과 책임성을 강화할 방침이다.

박형준 시장은 "심사 통과는 반려문화공원 조성의 필요성과 공공적 가치를 인정받은 결과"라며 "반려문화공원은 단순한 휴식 공간을 넘어 교육·체험·치유가 결합된 미래형 공공 인프라로, 사업을 통해 부산이 사람과 동물이 함께 행복한 '반려문화 선도도시'로 도약하는 전환점을 마련하게 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com