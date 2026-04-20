헥토그룹, 해시드 펀드 30억 출자로 웹3 사업 가속

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

디지털자산 지갑·스테이블코인 결제 등 글로벌 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 헥토그룹이 글로벌 블록체인 전문 투자사 해시드(Hashed)가 결성한 '해시드 벤처투자조합 3호'에 출자하며 디지털 자산을 주축으로 글로벌 시장 진출에 속도를 낸다고 20일 밝혔다.

헥토그룹의 계열사 헥토이노베이션과 헥토파이낸셜은 이날 해시드벤처스가 설립한 '해시드 벤처투자조합 3호'에 총 30억 원 규모의 전략적 투자를 단행했다.

회사에 따르면 이번 출자는 단순한 재무적 투자를 넘어 해시드가 보유한 강력한 글로벌 웹3.0 생태계와 헥토그룹의 금융·결제 인프라를 결합하기 위한 전략적 결정이다. 헥토그룹은 이번 펀드 합류를 통해 글로벌 리딩 기업들과 웹3.0 및 블록체인 네트워크를 공유하고 신성장 동력 발굴에 속도를 낼 계획이다.

헥토그룹. [사진=헥토그룹]

특히 해시드는 단순 투자자를 넘어 포트폴리오사(피투자사)의 사업 모델 고도화와 글로벌 안착을 지원하는 글로벌 블록체인 전문 벤처캐피탈(VC)이다. 해시드가 앞서 결성한 펀드에는 국내 대표 IT 기업, 재계 순위 상위권에 속한 주요 대기업, 글로벌 투자사 등이 LP(출자자)로 대거 참여해 공신력을 입증한 바 있다.

또한 헥토그룹은 해시드 네트워크를 교두보로 디지털자산 지갑(월렛), 스테이블코인 기반 결제 및 정산 등 신사업의 글로벌 시장 확장에 속도를 낼 계획이다. 이번 출자는 헥토그룹의 글로벌 진출에 강력한 네트워크 시너지를 더할 전망이다.

헥토그룹 관계자는 "이번 투자를 통해 글로벌 웹3 생태계와의 전략적 협력 기회를 한층 더 확장하게 됐다"며 "앞으로도 그룹이 보유한 금융·결제 인프라와 디지털자산 지갑 기술 역량을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 블록체인 기반 사업 모델을 지속적으로 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

해시드 관계자는 "헥토그룹은 수십 년간 결제, 금융, 보안 분야에서 단단한 신뢰를 쌓아온 기업"이라며 "해시드의 글로벌 웹3 네트워크와 헥토그룹의 역량을 통해 온체인 금융이 사용자 일상에 한층 자연스럽게 스며들 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 헥토그룹은 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 메인넷 '아크(Arc)' 퍼블릭 테스트넷에 파트너사로 참여 중이다. 헥토이노베이션과 헥토파이낸셜은 각각 지갑(월렛) 분야와 결제 생태계 분야에서 국내 기업 중 유일하게 참여하고 있다. 특히 헥토파이낸셜은 서클의 글로벌 결제 네트워크(CPN, Circle Payments Network)에도 국내 유일의 결제 파트너사로 참여하고 있다.

nylee54@newspim.com