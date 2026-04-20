투모로우바이투게더 미니 8집, 초동 180만…7연속 밀리언셀러

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투모로우바이투게더의 미니 8집이 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 180만 장을 넘었다.

20일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 지난 4월 13~19일 동안 총 180만 6740장 팔리며 주간 음반 차트 1위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 투모로우바이투게더(TXT)가 13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.04.13 khwphoto@newspim.com

전작인 정규 4집 '별의 장: 투게더(TOGETHER)'의 초동(176만 867장)을 웃도는 수치다. 신보는 발매 첫날 이미 136만 장 가까이 팔려 단숨에 밀리언셀러에 등극했다. 이로써 투모로우바이투게더는 7연속 초동 밀리언셀러 기록을 세웠다.

투모로우바이투게더는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에서 신보 타이틀곡 '하루에 하루만 더(스틱 위드 유·Stick With You)' 무대를 펼치며 활발한 활동을 전개했다.

무대가 입소문을 타면서 국내외 음원차트에서도 순항 중이다. 타이틀곡은 4월 13~18일 자 벅스 일간 차트에서 6일째 최정상을 유지하고 있다.

같은 기간 멜론 일간 '톱 100'에도 이름을 올렸다. 총 6곡이 수록된 신보는 일본 오리콘 최신 차트(4월 18일 자)의 '데일리 앨범 랭킹' 2위에 올랐다. 현지 발매 첫날(4월 14일 자) 이 차트 1위를 찍은 데 이어, 4월 17일 자 차트에서 정상을 탈환하는 등 꾸준히 인기를 이어가고 있다.

alice09@newspim.com