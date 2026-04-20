부산교육청, 학생맞춤통합지원 민관협의체 회의…위기학생 지원 논의

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정보 공유 확대 통한 지원 체계 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 최근 별관 전략회의실에서 '학생맞춤통합지원 민관협의체 회의'를 열고, 위기학생 지원을 위한 기관 간 협력체계 강화 방안을 논의했다고 20일 밝혔다.

이번 민간협의체는 '학생맞춤통합지원법'에 근거한 협력기구로, 학교·지자체·복지·상담기관 등 다양한 분야의 전문가 20여 명이 참여해 학생 지원을 위한 통합적 연계 방안을 모색했다.

김석준 부산시교육감이 최근 부산교육청 별관 전략회의실에서 '학생맞춤통합지원 민관협의체 회의'에 참석해 위기학생 지원 방안을 논의하고 있다. [사진=부산시교육청] 2026.04.20

회의는 학교, 청소년상담복지센터 등 주요 참여기관이 위기학생 지원 사례 및 연계 방안을 발표하며, 기관 간 협력 방향과 실질적인 지원체계 구축 방안을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

아울러 ▲학교 현장의 학생 지원 과정에서 필요한 연계 방안 ▲청소년 상담 및 정서지원 서비스 연계 ▲아동 대상 복지․교육사업 연계 가능 분야 등을 중심으로 구체적인 협력 방안도 논의했다.

시교육청은 민관협의체를 통해 기관 간 정보 공유를 확대하고, 위기학생 지원 사례를 공동으로 분석·관리해 현장 중심의 지속가능한 통합지원 체계를 강화할 예정이다.

김석준 교육감은 "학생맞춤통합지원은 한 기관의 노력만으로 해결할 수 없다"며 "학교와 지역사회가 함께 협력해 학생 한 명 한 명에게 필요한 지원이 적기에 이루어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com