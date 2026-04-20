전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

30년 노후건물 서울 남부터미널, 호텔·오피스 빌딩 복합개발 추진

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시 20일 남부터미널 일대 활성화 기본구상안을 마련했다.
  • 남부터미널을 터미널 기능 지하 배치와 호텔·오피스 복합건물로 재탄생시킨다.
  • 남부터미널역 반경 1㎞ 일대 노후지역 활성화와 문화공간 조성을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울시 '남부터미널 활성화 방안' 마련…동남권 새 거점 육성
남부터미널 1㎞ 일대 재편하는 '남부터미널 일대 활성화 통합구상' 수립
노후 터미널 복합공간 재편 위한 방향 및 민간사업자 사업 추진동력 확보

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 1990년 들어선 서울 동남권 시외버스터미널인 남부터미널이 기존 터미널 기능과 호텔·오피스가 혼재하는 복합건물로 재탄생된다.

또 노후건물이 많고 토지이용도가 낮은 서울지하철 3호선 남부터미널역 반경 1㎞ 일대에 대한 중장기적 활성화 전략이 마련될 예정이다.

20일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 '남부터미널 일대 활성화 통합구상 및 실행 방안'의기본구상안이 마련됐다. 

서울시는 장기간 침체된 남부터미널 일대의 활력을 회복하고 도시 경쟁력을 강화하기 위해 용역을 추진해 왔으며 이날 실행방안은 이를 토대로 마련됐다. 시는 이번 남부터미널 활성화 방안을 토대로 이 일대를 동남권의 새 거점으로 육성한다는 방침이다. 

서울특별시청 모습.hwang@newspim.com

남부터미널은 1990년대 2층 규모 임시 가건물 형태로 조성된 이후 지금까지 운영되고 있다. 그동안 강남권 개발이 본격 추진되며 남부터미널과 서울지하철 3호선 남부터미널 역세권은 서울의 주요 교통거점으로 부상했다. 하지만 노후화가 진행되며 주변 지역과의 연계성과 주변지역 유휴공간의 활용도가 떨어졌던 곳이다. 이에 남부터미널은 그간 사전협상을 통한 개발방향이 논의됐으나 개발 밀도와 용도, 사업성 등에 대한 이견으로 사업 추진이 장기간 정체된 상태다.

이번 통합구상에서는 노후한 남부터미널을 교통·상업·문화 기능이 결합된 복합공간으로 재편하기 위한 기본 방향을 설정하고, 터미널 기능 현대화와 다양한 용도를 도입한 복합개발 구상안이 담겼다. 특히 복합개발 구상으로 사업성을 보완하고 개발 대안을 구체화해 민간사업자의 개발사업 추진 동력을 확보했다.

이에 따르면 우선 터미널 기능은 지하에 배치되며 지상부에는 업무·관광숙박·문화·주거기능을 도입하는 방향이 구상됐다. 시는 향후 민간사업자가 개발계획을 제안할 경우 이번 구상안을 바탕으로 적극 협의해 사업을 추진해 나갈 방침이다.

또 주변 지역 활성화 방안도 함께 마련됐다. 남부터미널역(3호선)은 터미널 복합개발과 연계해 문화공간을 조성하는 방향으로 단계적 환경개선을 추진하고 남부터미널 주변 노후 보행로는 가로환경 개선사업을 추진해 보행 편의와 지역 접근성도 높일 계획이다.

아울러 서초음악문화지구 특성 강화 및 활성화를 도모하기 위해 역주변 예술의전당 인근 악기거리 디자인 특화 등 사업을 남부터미널 복합개발과 연계해 장기적으로 추진할 방침이다.

이와 함께 관련 부서 간 협의를 통해 사업 간 연계성을 강화하고 재원 확보 방안을 마련해 실행력도 높인다. 각 단위사업은 우선순위와 재정 여건 등을 고려해 단계적으로 추진될 예정이다.

김용학 미래공간기획관은 "이번 통합구상은 남부터미널과 주변 지역을 개별 사업이 아닌 하나의 유기적인 공간으로 보고 종합적인 발전방향을 제시한 데 의의가 있다"며 "구상안을 바탕으로 남부터미널 일대를 동남권의 새로운 거점으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동