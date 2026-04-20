30년 노후건물 서울 남부터미널, 호텔·오피스 빌딩 복합개발 추진

서울시 '남부터미널 활성화 방안' 마련…동남권 새 거점 육성

남부터미널 1㎞ 일대 재편하는 '남부터미널 일대 활성화 통합구상' 수립

노후 터미널 복합공간 재편 위한 방향 및 민간사업자 사업 추진동력 확보

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 1990년 들어선 서울 동남권 시외버스터미널인 남부터미널이 기존 터미널 기능과 호텔·오피스가 혼재하는 복합건물로 재탄생된다.

또 노후건물이 많고 토지이용도가 낮은 서울지하철 3호선 남부터미널역 반경 1㎞ 일대에 대한 중장기적 활성화 전략이 마련될 예정이다.

20일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 '남부터미널 일대 활성화 통합구상 및 실행 방안'의기본구상안이 마련됐다.

서울시는 장기간 침체된 남부터미널 일대의 활력을 회복하고 도시 경쟁력을 강화하기 위해 용역을 추진해 왔으며 이날 실행방안은 이를 토대로 마련됐다. 시는 이번 남부터미널 활성화 방안을 토대로 이 일대를 동남권의 새 거점으로 육성한다는 방침이다.

서울특별시청 모습.hwang@newspim.com

남부터미널은 1990년대 2층 규모 임시 가건물 형태로 조성된 이후 지금까지 운영되고 있다. 그동안 강남권 개발이 본격 추진되며 남부터미널과 서울지하철 3호선 남부터미널 역세권은 서울의 주요 교통거점으로 부상했다. 하지만 노후화가 진행되며 주변 지역과의 연계성과 주변지역 유휴공간의 활용도가 떨어졌던 곳이다. 이에 남부터미널은 그간 사전협상을 통한 개발방향이 논의됐으나 개발 밀도와 용도, 사업성 등에 대한 이견으로 사업 추진이 장기간 정체된 상태다.

이번 통합구상에서는 노후한 남부터미널을 교통·상업·문화 기능이 결합된 복합공간으로 재편하기 위한 기본 방향을 설정하고, 터미널 기능 현대화와 다양한 용도를 도입한 복합개발 구상안이 담겼다. 특히 복합개발 구상으로 사업성을 보완하고 개발 대안을 구체화해 민간사업자의 개발사업 추진 동력을 확보했다.

이에 따르면 우선 터미널 기능은 지하에 배치되며 지상부에는 업무·관광숙박·문화·주거기능을 도입하는 방향이 구상됐다. 시는 향후 민간사업자가 개발계획을 제안할 경우 이번 구상안을 바탕으로 적극 협의해 사업을 추진해 나갈 방침이다.

또 주변 지역 활성화 방안도 함께 마련됐다. 남부터미널역(3호선)은 터미널 복합개발과 연계해 문화공간을 조성하는 방향으로 단계적 환경개선을 추진하고 남부터미널 주변 노후 보행로는 가로환경 개선사업을 추진해 보행 편의와 지역 접근성도 높일 계획이다.

아울러 서초음악문화지구 특성 강화 및 활성화를 도모하기 위해 역주변 예술의전당 인근 악기거리 디자인 특화 등 사업을 남부터미널 복합개발과 연계해 장기적으로 추진할 방침이다.

이와 함께 관련 부서 간 협의를 통해 사업 간 연계성을 강화하고 재원 확보 방안을 마련해 실행력도 높인다. 각 단위사업은 우선순위와 재정 여건 등을 고려해 단계적으로 추진될 예정이다.

김용학 미래공간기획관은 "이번 통합구상은 남부터미널과 주변 지역을 개별 사업이 아닌 하나의 유기적인 공간으로 보고 종합적인 발전방향을 제시한 데 의의가 있다"며 "구상안을 바탕으로 남부터미널 일대를 동남권의 새로운 거점으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com