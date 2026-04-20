정은보 한국거래소 이사장, AOSEF 총회 참석…"거래소 네트워크 강화"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

홍콩서 한국증시 글로벌 로드쇼 개최

23일에는 선전거래소 방문…현지 한국 기술 기업 간담회도 개최

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 20일 정은보 한국거래소 이사장이 2026 AOSEF(Asian and Oceanian Stock Exchanges Federatio) 연차총회 참석과 글로벌 로드쇼 개최 등을 위해 출국했다고 밝혔다.

거래소에 따르면 정 이사장은 오는 22일 홍콩에서 열리는 AOSEF 연차총회에 참석한다. 이번 총회에는 홍콩거래소(HKEX), 일본거래소(JPX), 상해･선전거래소(SSE, SZSE) 등 아시아 주요 거래소 대표 등이 자리한다.

정 이사장은 아시아 주요 거래소 대표들과 자본시장 발전 방향 및 거래소 간 협력 강화 방안에 대해 논의하고, 글로벌 자본시장 환경 변화에 따른 공동 대응 방안을 모색할 계획이다.

정은보 한국거래소 이사장 [사진=뉴스핌DB]

또한 정 이사장은 21일 홍콩에서 주요 기관투자자를 대상으로 한국증시 글로벌 로드쇼 'Korea Exchange Global RoadshowinHong Kong : KOSPI 6000 and Beyond'를 개최한다.

거래소 측은 "이번 로드쇼는 아태지역 금융허브인 홍콩에서 해외 투자자를 대상으로 한국 자본시장 제도 개선 성과를 설명하고 한국증시에 대한 관심과 참여를 확대하기 위해 마련됐다"며 "주주가치 제고를 위한 상법·세법 개정 내용과 정부의 자본시장활성화 노력 등 주요 정책 방향을 소개하고, 외국인 투자 접근성 제고를 위한 시장 인프라 개선 내용을 중점적으로 설명할 예정"이라고 전했다.

AOSEF 연차총회 참석 이후인 23일에는 기술･혁신기업 중심의 시장을 운영하고 있는 선전거래소를 방문한다. 정 이사장은 리 지준(Jizun Li) 선전거래소 CEO(총경리)와 거래소 간 협력 방안과 자본시장 경쟁력 제고를 위한 전략, 시장 운영 전반에 대한 의견을 교환할 방침이다.

이와 함께 현지 한국 기술 기업과의 간담회를 통해 글로벌 시장환경 및 기술 트렌드와 관련한 의견을 교환하고, 기업 현장의 의견을 청취할 계획이다.

정 이사장은 "아시아 주요 거래소와의 네트워크를 강화하고 글로벌 자본시장에서의 경쟁력을 한층 높여 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com