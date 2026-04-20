하나증권, 올해 1분기 IRP 수익률 25%로 증권업 1위 차지

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"체계적 연금 자산관리 시스템과 고객 지원 서비스"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 올해 1분기 전체 증권사 가운데 개인형퇴직연금(IRP) 원리금 비보장형 부문에서 수익률 1위를 차지했다고 20일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포털에 따르면 2026년 1분기 기준 하나증권의 개인형 IRP 1년 수익률은 25.73%다. 하나증권의 확정기여형(DC) 장기수익률은 5년 6.77%, 10년 6.11%로, 업계 1위를 기록했다.

[사진=하나증권]

하나증권은 이번 성과의 배경으로 체계적인 연금 자산관리 시스템을 꼽았다. 지난해 퇴직연금 시스템을 전면 재구축하며 고객의 연금 자산을 체계적으로 분석하고, 사용자 편의성과 정보 접근성을 크게 개선했다는 설명이다.

오프라인, 비대면 고객을 위한 지원 서비스도 강화했다. 각 영업점에 배치된 연금 전문인력인 '연금닥터'가 손님 개인별 맞춤 상담과 포트폴리오 점검 및 리밸런싱을 지속적으로 지원한다. 비대면 고객을 위한 온라인 세미나를 개최해 체계적 자산관리 방안을 제시하고, 매월 'DC/IRP 투자가이드'를 제공해 연금 손님의 자산관리 의사결정도 지원한다.

하나증권은 이 같은 경쟁력을 바탕으로 매년 고용노동부가 실시하는 퇴직연금 사업자 평가에서 원리금 비보장 수익률 성과 항목 기준 4년 연속 상위 10% 사업자로 선정됐다. 하나증권의 IRP 적립금은 올 1분기 17% 이상 증가하며 약 8000억원으로 집계됐다.

차민정 하나증권 연금전략실장은 "연금계좌는 실시간 ETF, TDF, 채권, 예금 등 다양한 상품을 하나의 계좌에서 운용할 수 있기에 그 활용도가 높아지고 있다"며 "앞으로도 차별화된 자산관리로 연금 손님의 수익률 증가에 최선을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com