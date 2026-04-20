한국투자증권, IRP 가입자 52만명 넘어…적립금도 18.6%↑

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"운용 성과, 디지털 투자 인프라 기반 '스마트 연금개미' 유입 가속화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 올해 1분기 자사 개인형 퇴직연금(IRP) 가입자가 약 52만3000명으로, 증권업계 내 가장 많은 숫자를 기록했다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 작년 말 47만3000여 명이던 한국투자증권 IRP 가입자는 3개월 사이 5만1000여 명이 늘어 50만 고지를 돌파했다.

해당 기간 IRP 적립금은 7조4302억원에서 1조3833억원 증가한 8조8135억원을 기록했다. 이는 18.6% 증가한 것으로 전체 금융권 내에서 가장 높은 수준이다.

한국투자증권 본사 전경. [사진=한국투자증권]

한국투자증권은 "압도적인 수익률이 성장의 핵심 동력이 됐다"고 설명했다. 고용노동부가 발표하는 디폴트옵션 주요 현황에 따르면 한국투자증권의 디폴트옵션 '적극투자형 BF1' 상품은 8개 분기 연속 증권업계 수익률 1위다. 올해 1분기 기준 최근 1년 수익률은 26.62%다.

또한 "투자 편의를 위한 디지털 환경 조성도 힘을 보탰다"고 전했다. 회사는 상장지수펀드(ETF) 투자 수요를 감안해 고객이 원하는 주기와 금액만큼 ETF를 자동으로 매수할 수 있는 'ETF 적립식 자동투자 서비스'를 업계 최초로 출시했으며, 지난 14일 기준 965개의 ETF 상품 라인업을 갖추고 있다. 전문 기업과 협업해 업계 최다 수준의 로보어드바이저 라인업도 구축하고 있다.

최종진 한국투자증권 연금혁신본부장은 "퇴직연금 시장 환경이 기존 확정급여형(DB)에서 확정기여형(DC)과 IRP 위주로 재편되면서 운용의 주체인 고객들에게 얼마만큼 차별화된 서비스를 제공할 것인지가 중요해졌다"며 "고객 니즈에 대한 면밀한 분석과 지속적인 소통을 통해 통합 연금 관리 체계와 컨설팅 역량을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com