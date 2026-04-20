쿠팡, 장애인 고용률 3.64%…대기업 평균 웃돌아

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자회사 별도 채용 대신 100% 직고용...맞춤직무·재택근무 '3박자' 성과

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 장애인 고용 확대를 통해 민간 기업 의무고용률을 넘어섰다.

20일 쿠팡에 따르면 최근 장애인 고용률은 3.64%로 법정 기준(3.1%)을 상회한 것으로 나타났다. 이는 대기업 평균(2.46%)을 크게 웃도는 수준이다.

쿠팡 선릉 오피스에서 사내 공용컵 수거 및 세척 직무를 담당하고 있는 장애인 직원들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=쿠팡 제공]

쿠팡은 지난해 10월 창사 이래 처음으로 의무고용률(3.1%)을 달성한 데 이어, 최근 장애인 고용률이 3.64%를 기록했다.

쿠팡은 장애인 의무고용률을 달성한 비결로 ▲직접 고용을 통한 다양한 직군 개발 ▲단순 노무를 넘어선 업무 부여 ▲원격 근무 활성화를 통한 출퇴근 불편 해소 등 세 가지를 꼽는다.

쿠팡은 별도 자회사 대신 100% 직접 고용 방식을 채택하고 신체적 제약이 적어 장애인 인재들이 재능을 발후하기 적합한 e스포츠 직무, 데이터 관리, 친환경 컵 세척 등 맞춤형 직무를 확대했다. 특히 e스포츠팀은 1년여 만에 80명 규모로 성장했으며, 전국장애인e스포츠대회에서 금메달 8개를 포함한 17개 메달을 획득했다.

또 전면 재택근무를 도입해 출퇴근 제약을 줄이고 채용 범위를 확대했다. 현재 15개 장애 유형 중 14개 유형의 직원이 근무 중이다. 사무직과 e스포츠팀 등 다수의 장애인 근로자가 전면 재택근무 중이며, 만 18세부터 71세 직원까지 일한다.

아울러 유통 업계에서 유일하게 장애인 채용과 근무를 전담하는 '포용경영팀'을 운영해 직무 적응과 근무 환경을 지원하고 있다.

nrd@newspim.com