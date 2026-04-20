대한항공, 노조 창립 62주년 기념 행사 개최

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아시아나항공과 통합 앞두고 임직원 5000명 참석

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공은 지난 18일 인천 계양구 계양아시아드양궁장에서 노동조합 창립 62주년을 기념하는 '한마음 페스타'를 개최했다고 20일 밝혔다.

행사에는 대한항공과 아시아나항공 임직원 및 가족 5000여 명이 참석했다. 김동명 한국노동조합총연맹 위원장, 유정복 인천시장 등도 자리했다.

'한마음 페스타' 행사에 참여한 참가자들이 기념촬영을 하는 모습. [사진=대한항공]

우기홍 부회장은 축사를 통해 "대한항공과 아시아나항공 임직원 모두가 한마음으로 힘을 모으고 노사가 상생을 위해 신뢰하고 협력한다면 통합 대한항공은 절대 안전과 최상의 서비스를 기반으로 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 자리매김할 수 있을 것"이라고 전했다.

대한항공은 아시아나항공과의 완전한 통합을 앞두고 올해 행사 규모를 확대했다. 참여 인원을 지난해보다 1000여 명 늘렸다.

'한마음 페스타' 행사 시작에 앞서 축사를 하고있는 우기홍 대한항공 부회장. [사진=대한항공]

행사에서는 양사 임직원이 함께하는 팀대항 명랑운동회, 장기자랑, 축하 공연, 어린이 체험존, 경품 추첨 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

한마음 페스타는 노사 상생과 화합을 강화하기 위해 매년 개최되고 있다. 대한항공 노조는 1965년 대한항공공사 시절 발족한 전국연합 노동조합 항공지부를 모태로 하며, 1969년 민영화 이후 올해 창립 62주년을 맞이했다.

kji01@newspim.com