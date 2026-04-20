'4K로 더 선명하게'…LG전자, 32형 스탠바이미 2 맥스 출시

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배터리 용량 늘려 최대 4시간 30분 무선 사용 가능

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 20일 32형 화면에 4K 해상도를 구현한 이동식 스크린 '스탠바이미 2 맥스'를 출시한다.

기존 27형 모델보다 약 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했으며, 4K UHD 해상도로 이전 QHD 모델보다 향상된 화질을 제공한다. 11.1.2채널 입체 음향으로 별도 스피커 없이도 풍부한 사운드를 즐길 수 있다.

LG 스탠바이미 2 맥스. [사진=LG전자]

신제품에는 3세대 알파8 인공지능(AI) 프로세서가 탑재됐다. AI가 영상과 사운드를 분석·보정해 콘텐츠에 최적화된 화면과 서라운드 사운드를 제공한다. 저해상도 영상을 4K 고화질로 감상할 수 있는 알파8 AI 슈퍼 업스케일링 4K 기능도 지원한다. 돌비 비전과 돌비 애트모스 기술을 적용했으며, 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 'LG 채널'과 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리 플러스'를 탑재했다.

이동성도 강화했다. 내장 배터리 용량을 144Wh로 늘려 전원 연결 없이 최대 4시간 30분까지 무선으로 사용할 수 있다. 화면부는 버튼 하나로 스탠드와 분리해 태블릿처럼 활용 가능하며, 전용 액세서리인 원클릭 스탠드로 가로·세로 방향을 조절할 수 있다. 스트랩 액세서리로 휴대하거나 벽에 걸어 액자나 시계로도 연출할 수 있다.

LG 스탠바이미 2 맥스는 버튼 하나로 손쉽게 스탠드와 분리해 태블릿처럼 자유롭게 활용할 수 있다. [사진=LG전자]

전용 스마트캠을 연결하면 카카오톡 영상 통화, 콘텐츠 전송, 원격 제어 등을 할 수 있는 'LG 버디' 기능을 이용할 수 있다. USB 포트는 4개로 늘어났으며, 와이파이 6 버전을 적용해 안정적인 연결성을 보장한다.

스탠바이미는 2021년 출시 이후 베스트셀러로 자리잡았다. 지난해 국내에서만 3분에 1대씩 판매된 제품이다.

LG전자는 20일 오후 8시 온라인 브랜드샵에서 출시 기념 라이브 방송을 진행한다. 방송 중 구매 고객 전원에게 15만원 상당의 앱쿠폰과 12만원 상당의 스마트캠을 증정한다. 제품은 오는 23일부터 온라인 브랜드샵에서 구입할 수 있으며, 베스트샵 등 오프라인에서도 순차 출시된다. 출하가는 159만원이다.

kji01@newspim.com