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'4K로 더 선명하게'…LG전자, 32형 스탠바이미 2 맥스 출시

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  • LG전자가 20일 32형 4K 이동식 스크린 스탠바이미 2 맥스를 출시했다.
  • 화면을 40% 키우고 AI 프로세서로 화질·사운드를 최적화했다.
  • 배터리 4시간 30분 사용 가능하며 출하가 159만원이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

배터리 용량 늘려 최대 4시간 30분 무선 사용 가능

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 20일 32형 화면에 4K 해상도를 구현한 이동식 스크린 '스탠바이미 2 맥스'를 출시한다.

기존 27형 모델보다 약 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했으며, 4K UHD 해상도로 이전 QHD 모델보다 향상된 화질을 제공한다. 11.1.2채널 입체 음향으로 별도 스피커 없이도 풍부한 사운드를 즐길 수 있다.

LG 스탠바이미 2 맥스. [사진=LG전자]

신제품에는 3세대 알파8 인공지능(AI) 프로세서가 탑재됐다. AI가 영상과 사운드를 분석·보정해 콘텐츠에 최적화된 화면과 서라운드 사운드를 제공한다. 저해상도 영상을 4K 고화질로 감상할 수 있는 알파8 AI 슈퍼 업스케일링 4K 기능도 지원한다. 돌비 비전과 돌비 애트모스 기술을 적용했으며, 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 'LG 채널'과 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리 플러스'를 탑재했다.

이동성도 강화했다. 내장 배터리 용량을 144Wh로 늘려 전원 연결 없이 최대 4시간 30분까지 무선으로 사용할 수 있다. 화면부는 버튼 하나로 스탠드와 분리해 태블릿처럼 활용 가능하며, 전용 액세서리인 원클릭 스탠드로 가로·세로 방향을 조절할 수 있다. 스트랩 액세서리로 휴대하거나 벽에 걸어 액자나 시계로도 연출할 수 있다.

LG 스탠바이미 2 맥스는 버튼 하나로 손쉽게 스탠드와 분리해 태블릿처럼 자유롭게 활용할 수 있다. [사진=LG전자]

전용 스마트캠을 연결하면 카카오톡 영상 통화, 콘텐츠 전송, 원격 제어 등을 할 수 있는 'LG 버디' 기능을 이용할 수 있다. USB 포트는 4개로 늘어났으며, 와이파이 6 버전을 적용해 안정적인 연결성을 보장한다.

스탠바이미는 2021년 출시 이후 베스트셀러로 자리잡았다. 지난해 국내에서만 3분에 1대씩 판매된 제품이다.

LG전자는 20일 오후 8시 온라인 브랜드샵에서 출시 기념 라이브 방송을 진행한다. 방송 중 구매 고객 전원에게 15만원 상당의 앱쿠폰과 12만원 상당의 스마트캠을 증정한다. 제품은 오는 23일부터 온라인 브랜드샵에서 구입할 수 있으며, 베스트샵 등 오프라인에서도 순차 출시된다. 출하가는 159만원이다.

kji01@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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