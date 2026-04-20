광양제철소, 품질결함 사전 차단 시스템 구축

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온도·압력 등 데이터 기반으로 설비 모니터링



[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코 광양제철소가 설비 데이터를 기반으로 품질 이상을 사전에 감지하는 시스템을 도입해 제품 결함 예방과 생산성 향상에 나섰다.

포스코 광양제철소는 품질 결함을 사전에 차단하기 위해 전 사업장 최초로 품질설비 이상예지 시스템 'PIMS-Q(Posco Intelligent Maintenance System-Quality)'를 개발했다고 20일 밝혔다.

광양제철소 드론 전경사진 [사진=광양제철소] 2026.04.20 chadol999@newspim.com

EIC기술부가 열연부·품질기술부와 협업해 구축한 PIMS-Q는 온도·유량·압력 등 데이터를 활용해 품질설비 상태를 실시간으로 분석하는 통합 모니터링 시스템이다. 제품 폭과 두께에 영향을 미치는 설비를 상시 감시해 이상 징후를 즉각 파악하도록 설계됐다.

실시간 데이터 기반 대응이 가능해지면서 설비 이상 발생 시 신속한 조치가 가능하고, 제품 결함을 선제적으로 예방할 수 있을 것으로 기대된다. 열연 공정에서는 고압수 압력을 상시 관리해 산화철 제거 불량에 따른 표면 결함을 방지할 수 있다. 또 냉각 온도와 설비 베어링 온도 등 주요 데이터를 지속적으로 점검해 품질 저하 요인을 사전에 차단하도록 했다.

광양제철소는 지난 3월 열연공장 전 공정에 시스템 구축을 완료했으며 6월까지 제강·냉연·도금 공정으로 확대 적용할 계획이다.

김태원 광양제철소 EIC기술부장은 "품질 경쟁력 강화와 생산성 향상을 위해 PIMS-Q를 개발했으며, 기술 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com