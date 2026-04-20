[오늘의 정치일정] 4월 20일(월)

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[서울=뉴스핌]

<대통령실>

-대통령

한-인도 정상회담

<외교부>

-장관

인도·베트남 출장

-1차관

10:00 실국장회의

-2차관

중국 출장(제29차 한중 경제공동위)

<통일부>

-장관

10:00 극동방송 창사 70주년 기념 전국 목회자세미나 강연(마포구 극동방송 아트홀)

-차관

통상업무

<국방부>

-장관

통상업무

-차관

통상업무

<국가보훈부>

-장관

통상업무

-차관

10:30 중국 퇴역군인사무부 부부장 접견(서울지방보훈청)

<더불어민주당>

-정청래 당대표

10:00 충남 보령시 현장 최고위원회의(보령머드테마파크 컨벤션관 3층 5~6회의실, 충남 보령시 고잠2길 55)

11:15 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 충남 보령시 대천항수산시장 민생현장 방문(천하무적 건어물 앞 주차장, 충남 보령시 대천항로 374-2)

17:00 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 2층 다이너스티홀(중구 동호로 249)

-한병도 원내대표

공개일정 없음

<국민의힘>

-장동혁 당 대표

09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)

10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)

11:00 기자간담회(국회 본관 228호)

17:00 불기 2570년 부처님오신날 맞이 대한민국 불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 다이너스티홀, 서울 중구 동호로 249)

-송언석 원내대표

09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)

10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)

17:00 불기 2570년 부처님오신날 맞이 대한민국 불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 다이너스티홀, 서울 중구 동호로 249)

-정점식 정책위의장

09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)

10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)

-정희용 사무총장

09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)

10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)

<조국혁신당>

-조국 당대표

07:30 MBC-R <김종배의 시선집중> 출연

10:00 최고위원회 회의(KTX경기남부역사 예정부지 앞, 경기 평택시 고덕면 도시지원1길 111)

-서왕진 원내대표

10:00 최고위원회 회의(KTX경기남부역사 예정부지 앞(경기 평택시 고덕면 도시지원1길 111)

16:30 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 다이너스티홀, 서울시 중구 동호로 249)

<개혁신당>

-이준석 당대표

09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)

13:00 시설거주 장애인 권리 선포 대회(국회 앞 도로)

-천하람 원내대표

09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)

14:00 재정경제기획위원회 전체회의(국회 본관 430호)

14:50 MBC 뉴스외전 출연

18:10 KBC 여의도초대석 출연

-이주영 정책위의장

09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)