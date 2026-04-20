[오늘의 정치일정] 4월 20일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 19일 한-인도 정상회담을 개최했다.
- 외교부 장관은 인도·베트남 출장에 나섰고 2차관은 제29차 한중 경제공동위 참석차 중국 출장 중이다.
- 국민의힘과 더불어민주당, 조국혁신당, 개혁신당 등 주요 정당 지도부는 장애인의 날 공약발표와 부처님오신날 봉축대법회에 참석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
한-인도 정상회담
<외교부>
-장관
인도·베트남 출장
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
중국 출장(제29차 한중 경제공동위)
<통일부>
-장관
10:00 극동방송 창사 70주년 기념 전국 목회자세미나 강연(마포구 극동방송 아트홀)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
10:30 중국 퇴역군인사무부 부부장 접견(서울지방보훈청)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 충남 보령시 현장 최고위원회의(보령머드테마파크 컨벤션관 3층 5~6회의실, 충남 보령시 고잠2길 55)
11:15 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 충남 보령시 대천항수산시장 민생현장 방문(천하무적 건어물 앞 주차장, 충남 보령시 대천항로 374-2)
17:00 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 2층 다이너스티홀(중구 동호로 249)
-한병도 원내대표
공개일정 없음
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)
11:00 기자간담회(국회 본관 228호)
17:00 불기 2570년 부처님오신날 맞이 대한민국 불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 다이너스티홀, 서울 중구 동호로 249)
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)
17:00 불기 2570년 부처님오신날 맞이 대한민국 불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 다이너스티홀, 서울 중구 동호로 249)
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:30 '함께 누릴 일상, 국민의힘이 책임집니다' 장애인의 날 공약발표(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
07:30 MBC-R <김종배의 시선집중> 출연
10:00 최고위원회 회의(KTX경기남부역사 예정부지 앞, 경기 평택시 고덕면 도시지원1길 111)
-서왕진 원내대표
10:00 최고위원회 회의(KTX경기남부역사 예정부지 앞(경기 평택시 고덕면 도시지원1길 111)
16:30 불기2570년 부처님오신날맞이 대한민국불교도 봉축대법회(서울 신라호텔 다이너스티홀, 서울시 중구 동호로 249)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:00 시설거주 장애인 권리 선포 대회(국회 앞 도로)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 재정경제기획위원회 전체회의(국회 본관 430호)
14:50 MBC 뉴스외전 출연
18:10 KBC 여의도초대석 출연
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)