전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
스포츠 축구

속보

더보기

박지성·긱스 등 맨유 황금기 멤버들이 한자리에…'레알 수원'과 맞대결에서는 0-1 패배

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 맨유 황금기 멤버들이 19일 OGFC로 한국서 첫 뭉쳤다.
  • 수원월드컵경기장에서 수원레전드에 0-1로 패했다.
  • 박지성이 후반 출전해 현역급 활약 보였으나 승리 못 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=박지성, 리오 퍼디낸드, 라이언 긱스 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)의 황금기 멤버들이 한국에서 'OGFC'라는 이름으로 최초로 뭉쳤다. 전 세계 여러 레전드 팀과 맞붙어 맨유의 황금기 승률(73%)을 달성하는 것이 목표다.

OGFC는 19일 수원월드컵경기장에서 열린 레전드매치에서 수원레전드 팀에 0-1로 패했다.

[서울=뉴스핌] 박지성이 19일 수원월드컵경기장에서 열린 레전드매치에서 OGFC 멤버로 그라운드를 밟었다. [사진=프레인 스포츠] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

OGFC는 축구 콘텐츠 제작사인 슛포러브가 기획한 팀으로 넥슨 아이콘 매치(2024), 아이콘 매치(2025) 등을 앞서 기획한 바 있다. OGFC는 대한민국 축구 레전드 박지성과 그의 전성기를 상징하는 맨유 황금기 멤버들로 구성된 팀이다.

수원도 이에 맞게 과거 K리그를 호령했던 서정원 감독을 필두로 이운재 현 베트남 축구대표팀 코치, 염기훈 U-23 대표팀 코치, 김두현, 이관우, 고종수, 데니스, 산토스, 마토 등과 팀을 꾸렸다. 2000년대 초반 리그를 호령하며 '레알 수원'이라는 별명이 붙은 수원 선수단이 한자리에 모였다. 

비슷한 시기에 리그를 호령했던 두 팀이다. 이벤트 경기인데도 선수들은 열심히 뛰었다.

[서울=뉴스핌] 산토스와 데니스가 19일 수원월드컵경기장에서 열린 레전드매치에서 합작해 에드빈 판데르 사르를 이겨내고 골망을 흔들었다. [사진=프레인 스포츠] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

수원이 전반 7분 선취점을 가져갔다. 데니스가 상대 진영 왼쪽 측면에서 침투패스를 선보였고 산토스가 파고들며 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 현역 시절 최고로 평가받던 에드빈 판데르 사르를 뚫어냈다.

OGFC도 브라질 출신 쌍둥이 파비우, 하파엘을 앞세워 수원 골문을 노렸다. 그러나 2002 한일 월드컵의 주역인 골키퍼 이운재가 잇단 선방으로 골을 막았다. 

경기 후반이 될수록 경기는 더 격렬해졌고, 송종국과 하파엘이 강하게 충돌하는 데서 그 정점을 찍었다.

[서울=뉴스핌] EPL 맨체스터 유나이티드 황금기 멤버들이 재결합한 OGFC. [사진=프레인 스포츠] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

후반 38분 박지성이 빅버드 그라운드를 밟았다. 이번 매치를 위해 스페인까지 날아가 무릎 치료를 받았지만 아직 완치는 되지 않았다. 그런 상황에서도 박지성은 위협적인 돌파에 이어 영리한 움직임까지, 현역 시절 그의 모습을 기억하는 사람들에게 향수를 불러 일으켰다.

OGFC는 후반 추가시간까지 이운재를 넘지 못해 결국 패했다. 

willowdy@newspim.com

[서울=뉴스핌] 수원 삼성의 황금기를 결성한 멤버들. [사진=프레인 스포츠] 2026.04.19 willowdy@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동