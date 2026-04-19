4·19혁명 제66주년, 김영록 전남지사 "연대·참여정신 계승"

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 4·19혁명 제66주년을 맞은 19일 목포 달맞이공원 4·19 민주혁명 기념비에서 김영록 지사 등이 참석한 가운데 참배를 진행했다.

이날 행사에는 김영록 전남도지사와 조석훈 목포시장 권한대행, 4·19혁명 국가유공자 및 유족, 전남도 실국장 등 30여 명이 참석해 민주영령의 희생과 헌신을 기렸다.

4·19혁명 제66주년 기념 참배. [사진=전남도] 2026.04.19 ej7648@newspim.com

4·19혁명은 현대사의 어둠을 걷어내고 민주주의 이념을 확립한 민주시민혁명으로 평가된다.

특히 광주에서는 4월 19일과 20일 고등학생을 중심으로 시위가 시작됐고 26일 목포와 여수, 27일 순천까지 확산되는 등 호남 전역으로 번졌다.

이 과정에서 드러난 청년·학생들의 희생과 정신은 오늘날까지 민주주의 가치의 근간으로 이어지고 있다는 평가다.

김 지사는 "4·19혁명이 보여준 연대와 참여의 정신은 지금도 중요한 가치"라며 "전남·광주 통합특별시 출범을 차질 없이 준비해 지역민 삶의 질 향상과 경쟁력 제고로 이어지도록 추진하겠다"고 말했다.

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