4·19혁명 제66주년, 김영록 전남지사 "연대·참여정신 계승"

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 19일 목포 달맞이공원에서 4·19혁명 제66주년 참배를 진행했다.
- 김영록 지사와 조석훈 시장 권한대행 등 30여 명이 민주영령 희생을 기렸다.
- 김 지사는 연대 정신 강조하며 전남·광주 통합특별시 출범을 추진하겠다고 밝혔다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 4·19혁명 제66주년을 맞은 19일 목포 달맞이공원 4·19 민주혁명 기념비에서 김영록 지사 등이 참석한 가운데 참배를 진행했다.
이날 행사에는 김영록 전남도지사와 조석훈 목포시장 권한대행, 4·19혁명 국가유공자 및 유족, 전남도 실국장 등 30여 명이 참석해 민주영령의 희생과 헌신을 기렸다.
4·19혁명은 현대사의 어둠을 걷어내고 민주주의 이념을 확립한 민주시민혁명으로 평가된다.
특히 광주에서는 4월 19일과 20일 고등학생을 중심으로 시위가 시작됐고 26일 목포와 여수, 27일 순천까지 확산되는 등 호남 전역으로 번졌다.
이 과정에서 드러난 청년·학생들의 희생과 정신은 오늘날까지 민주주의 가치의 근간으로 이어지고 있다는 평가다.
김 지사는 "4·19혁명이 보여준 연대와 참여의 정신은 지금도 중요한 가치"라며 "전남·광주 통합특별시 출범을 차질 없이 준비해 지역민 삶의 질 향상과 경쟁력 제고로 이어지도록 추진하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com