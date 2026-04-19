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김부겸 첫번째 공약은 '대구산업 대전환'....일자리 10만개 창출

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  • 김부겸 대구시장 예비후보가 19일 희망캠프에서 첫 공약 발표했다.
  • 대구권 산업 대전환 프로젝트로 GRDP 두 배 확대와 일자리 10만 개 창출 목표다.
  • AI 로봇 5500억 투자와 1250억 청년 펀드 조성 등 실행 전략 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

19일 공약발표회.... "2035년까지 지역 내 총생산 두 배"
AI 로봇 산업 5500억 투자...1250억 펀드 조성·창업 생태계 확대
정책공약 담은 도판 직접 설명...질의에 상세 답변하며 자신감 과시

[대구=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = '6·3 지방선거' 대구시장 선거에 출사표를 던진 김부겸 전 총리의 첫 번째 정책 공약이 나왔다.

'6.3지방선거' 대구시장 선거에 출사표를 던진 김부겸 전 총리가 19일 '김부겸 희망캠프'에서 공약발표회를 열고 '대구권 산업 대전환 프로젝트'를 담은 첫번째 공약을 제시하고 있다.[사진=김부겸 희망캠프] 2026.04.19 nulcheon@newspim.com

'대구권 산업 대전환' 프로젝트이다. '2035년까지 지역 총생산을 두 배로 늘리고 일자리 10만 개 창출' 등을 위한 3대 비전과 5대 핵심 공약이 담겼다.

또 AI 로봇 산업에 5500억 원을 투자하고 창업 생태계 확대를 통한 청년 일자리 기반 구축을 위한 1250억 원 규모의 펀드 조성이 실행 전략으로 제시됐다.

더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보는 19일 오후 '김부겸의 희망캠프'에서 공약 발표회를 열고 이 같은 내용을 담은 첫 번째 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 3대 비전과 5대 핵심 공약이 담긴 도판을 게시하고 꼼꼼하게 설명했다. 또 취재진의 추가 질의에 상세한 답변을 내놓으며 공약에 대한 자신감과 실현 가능성을 과시했다.

김 후보는 3대 비전으로는 ▲경제 재도약▲민생 경제 활성화▲균형 발전 등을 제시했다. 또 ▲대구 산업 대전환, 일자리 창출▲대구경북 통합 신공항 건설▲자영업 소상공인 등 민생 경제 활성화▲청년 기회 도시, 대구▲대구경북 광역 행정 통합 공약을 '5대 핵심 공약'으로 내놓았다.

김 후보가 첫 번째 공약으로 '대구 산업 구조 대전환'을 내세운 것은 대구 경제에 자신이 가진 모든 역량을 집중하겠다는 강력한 의지가 담긴 것으로 해석된다.

김 후보는 이들 공약의 세부 내용들은 순차적으로 공개할 예정이다.

19일 대구시 소재 '김부겸 희망캠프'에서 열린 공약발표회에서 김부겸 민주당 대구시장 예비후보가 '3대 비전과 5대 핵심 공약'을 직접 설명하고 있다.[사진=김부겸 희망캠프] 2026.04.19 nulcheon@newspim.com

김 후보가 이날 제시한 '대구 산업 대전환'은 대구 경제 회복과 산업 구조 혁신과 일자리 창출에 초점이 맞춰져 있다.

김 후보는 "33년째 대구의 1인당 지역 내 총생산(GRDP)은 3137만 원으로 전국 최하위에 머물고 있고 15~29세 청년 인구도 지속적으로 감소해 산업 경쟁력 강화와 구조 개선 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다"며 "2035년까지 GRDP를 150조 원 규모로 두 배 확대하고, 양질의 일자리 10만 개 창출을 목표로 단계적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 기존 대구를 먹여 살린 전통 제조업과 서비스 산업 전반에 인공지능 기술을 접목해 생산성과 부가가치를 높이고 관련 산업 경쟁력을 강화하겠다"고 강조했다.

또 "ICT 인프라가 집중된 동쪽의 수성 알파시티를 거점으로 5500억 원의 국비와 시비를 투자해 인공지능 기술을 만들고, 전통 제조업이 집중된 서쪽의 전통 제조업 단지에 접목, 고부가가치 산업으로 전환한다"고 밝혔다.

김 후보는 또 "기존 대구의 규제 특구와 산업 규제를 대폭 완화하는 정부의 메가특구 지정을 발판으로 로봇·미래 모빌리티·의료 헬스케어·반도체 등 미래 성장 산업을 중심으로 대구의 산업 구조 다변화를 추진하겠다"고 강조했다.

또 김 후보는 권역별 산업 특성에 맞춘 클러스터 조성을 통한 지역 균형 발전과 정부가 집중적으로 육성하는, 인공지능(AI) 이후 차세대 신성장 엔진인 양자 산업의 선두에 대구가 서도록 하겠다"고 밝혔다.

 

19일 대구시 소재 '김부겸 희망캠프'에서 열린 공약발표회에서 김부겸 민주당 대구시장 예비후보가 '3대 비전과 5대 핵심 공약'을 직접 설명하고 있다.[사진=김부겸 희망캠프]2026.04.19 nulcheon@newspim.com

김 후보는 "더 이상 청년이 대구를 떠나지 않도록, 나아가 청년이 돌아오도록, 창업 생태계 활성화를 통한 청년 일자리 창출 기반을 확대해야 한다"고 강조하고 " '3 free 정책(규제 프리, 인프라 프리, 인재 프리)'으로 도전과 혁신을 가로막는 장벽을 허물어 지역에서 성장할 수 있는 기반을 구축하겠다"고 강조했다.

이를 위해 1250억 원 규모의 대구경북 통합 모(母)펀드(2026년 3월 30일 중기부 발표)를 기반으로 분야별 청년 창업 자(子)펀드를 조성, 지원한다는 구상이다.

김 후보는 "대구를 다시 '산업화의 중심 도시'로 만들겠다"며 ▲앵커 기업 유치단▲국민 성장 펀드 ▲대구 제2국가 산업단지▲대구 산업 대전환 위원회 구성 등을 실행 전략으로 제시했다.

김부겸 예비후보는 "이번 구상은 단순한 계획이 아니라 절박한 심정에서 나온 대구 산업의 체질 개선을 위한 구체적인 전략"이라며 "산업 경쟁력을 높이고 청년이 머무를 수 있는 환경을 만들어 활력이 넘치는 도시로 나아가겠다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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