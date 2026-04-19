김부겸 첫번째 공약은 '대구산업 대전환'....일자리 10만개 창출

AI 핵심 요약beta
- 김부겸 대구시장 예비후보가 19일 희망캠프에서 첫 공약 발표했다.
- 대구권 산업 대전환 프로젝트로 GRDP 두 배 확대와 일자리 10만 개 창출 목표다.
- AI 로봇 5500억 투자와 1250억 청년 펀드 조성 등 실행 전략 제시했다.
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AI 로봇 산업 5500억 투자...1250억 펀드 조성·창업 생태계 확대
정책공약 담은 도판 직접 설명...질의에 상세 답변하며 자신감 과시
[대구=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = '6·3 지방선거' 대구시장 선거에 출사표를 던진 김부겸 전 총리의 첫 번째 정책 공약이 나왔다.
'대구권 산업 대전환' 프로젝트이다. '2035년까지 지역 총생산을 두 배로 늘리고 일자리 10만 개 창출' 등을 위한 3대 비전과 5대 핵심 공약이 담겼다.
또 AI 로봇 산업에 5500억 원을 투자하고 창업 생태계 확대를 통한 청년 일자리 기반 구축을 위한 1250억 원 규모의 펀드 조성이 실행 전략으로 제시됐다.
더불어민주당 김부겸 대구시장 예비후보는 19일 오후 '김부겸의 희망캠프'에서 공약 발표회를 열고 이 같은 내용을 담은 첫 번째 공약을 발표했다.
김 후보는 이날 3대 비전과 5대 핵심 공약이 담긴 도판을 게시하고 꼼꼼하게 설명했다. 또 취재진의 추가 질의에 상세한 답변을 내놓으며 공약에 대한 자신감과 실현 가능성을 과시했다.
김 후보는 3대 비전으로는 ▲경제 재도약▲민생 경제 활성화▲균형 발전 등을 제시했다. 또 ▲대구 산업 대전환, 일자리 창출▲대구경북 통합 신공항 건설▲자영업 소상공인 등 민생 경제 활성화▲청년 기회 도시, 대구▲대구경북 광역 행정 통합 공약을 '5대 핵심 공약'으로 내놓았다.
김 후보가 첫 번째 공약으로 '대구 산업 구조 대전환'을 내세운 것은 대구 경제에 자신이 가진 모든 역량을 집중하겠다는 강력한 의지가 담긴 것으로 해석된다.
김 후보는 이들 공약의 세부 내용들은 순차적으로 공개할 예정이다.
김 후보가 이날 제시한 '대구 산업 대전환'은 대구 경제 회복과 산업 구조 혁신과 일자리 창출에 초점이 맞춰져 있다.
김 후보는 "33년째 대구의 1인당 지역 내 총생산(GRDP)은 3137만 원으로 전국 최하위에 머물고 있고 15~29세 청년 인구도 지속적으로 감소해 산업 경쟁력 강화와 구조 개선 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다"며 "2035년까지 GRDP를 150조 원 규모로 두 배 확대하고, 양질의 일자리 10만 개 창출을 목표로 단계적으로 추진하겠다"고 밝혔다.
김 후보는 기존 대구를 먹여 살린 전통 제조업과 서비스 산업 전반에 인공지능 기술을 접목해 생산성과 부가가치를 높이고 관련 산업 경쟁력을 강화하겠다"고 강조했다.
또 "ICT 인프라가 집중된 동쪽의 수성 알파시티를 거점으로 5500억 원의 국비와 시비를 투자해 인공지능 기술을 만들고, 전통 제조업이 집중된 서쪽의 전통 제조업 단지에 접목, 고부가가치 산업으로 전환한다"고 밝혔다.
김 후보는 또 "기존 대구의 규제 특구와 산업 규제를 대폭 완화하는 정부의 메가특구 지정을 발판으로 로봇·미래 모빌리티·의료 헬스케어·반도체 등 미래 성장 산업을 중심으로 대구의 산업 구조 다변화를 추진하겠다"고 강조했다.
또 김 후보는 권역별 산업 특성에 맞춘 클러스터 조성을 통한 지역 균형 발전과 정부가 집중적으로 육성하는, 인공지능(AI) 이후 차세대 신성장 엔진인 양자 산업의 선두에 대구가 서도록 하겠다"고 밝혔다.
김 후보는 "더 이상 청년이 대구를 떠나지 않도록, 나아가 청년이 돌아오도록, 창업 생태계 활성화를 통한 청년 일자리 창출 기반을 확대해야 한다"고 강조하고 " '3 free 정책(규제 프리, 인프라 프리, 인재 프리)'으로 도전과 혁신을 가로막는 장벽을 허물어 지역에서 성장할 수 있는 기반을 구축하겠다"고 강조했다.
이를 위해 1250억 원 규모의 대구경북 통합 모(母)펀드(2026년 3월 30일 중기부 발표)를 기반으로 분야별 청년 창업 자(子)펀드를 조성, 지원한다는 구상이다.
김 후보는 "대구를 다시 '산업화의 중심 도시'로 만들겠다"며 ▲앵커 기업 유치단▲국민 성장 펀드 ▲대구 제2국가 산업단지▲대구 산업 대전환 위원회 구성 등을 실행 전략으로 제시했다.
김부겸 예비후보는 "이번 구상은 단순한 계획이 아니라 절박한 심정에서 나온 대구 산업의 체질 개선을 위한 구체적인 전략"이라며 "산업 경쟁력을 높이고 청년이 머무를 수 있는 환경을 만들어 활력이 넘치는 도시로 나아가겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com