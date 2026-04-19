정영두 후보, 김해시장 본선 체제 돌입…'용광로 선대위' 발대식

송유인 상임총괄선대위원장 임명

경제 전문적 시장 필요성 역설

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김해시장 후보로 확정된 정영두 후보가 본격적인 본선 체제에 돌입했다.

정영두 후보는 19일 김해 선거사무소에서 시·도의원 출마자들과 함께 '용광로 선대위' 발대식을 개최했다.

19일 오후 3시 더불민주당 정영두 김해시장 후보 선거사무소에서 열린 용광로 선대위 발대식[사진=정영두 후보 선거캠프] 2026.04.19

이날 행사에는 김경수 경남지사 후보를 비롯해 허성무·민홍철 국회의원, 공천을 받은 시·도의원 후보, 선대위 관계자와 지지자 등 약 500명이 참석해 세 과시와 함께 필승 의지를 다졌다.

김경수 경남지사 후보는 "정영두 후보의 공약이 곧 나의 공약"이라며 "경남의 성장 동력을 되살려 변화를 이끌겠다"고 밝혔다.

민홍철 의원은 "이번 지방선거는 이재명 정부와 함께 지역 발전을 견인할 기회"라며 "정영두 후보를 중심으로 김해 발전을 앞당겨야 한다"고 말했다.

정영두 후보는 경제 전문성을 앞세워 본선 경쟁력을 부각했다. 그는 "김해에는 중앙정부와 협상할 수 있는 힘 있는 경제 전문가 시장이 필요하다"며 "김경수 후보와 여당 중진 의원들과 함께 김해의 미래 성장 기반을 구축하겠다"고 강조했다.

경선 경쟁자였던 송유인 전 김해시의회 의장은 상임총괄선대위원장을 맡아 "민주당 김해시장 탈환을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

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