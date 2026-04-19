유은혜 "4·19 정신 계승...아이들 양심 지키는 '숨 쉬는 학교' 만들 것"

"정답 외우기보다 무엇이 옳은지 스스로 묻는 아이 길러야"

경기도교육감 선거 앞두고 '민주주의 교육·교실 회복' 강조

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보는 4·19 혁명 66주년을 맞아 "아이들이 마음 놓고 묻고, 두려움 없이 말할 수 있는 '숨 쉬는 학교'를 경기도에서 만들겠다"며 교육 혁신의 의지를 밝혔다.

유은혜 경기도교육감 예비후보가 4·19 혁명 66주년을 맞아 "아이들이 마음 놓고 묻고, 두려움 없이 말할 수 있는 '숨 쉬는 학교'를 경기도에서 만들겠다"며 교육 혁신의 의지를 밝혔다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 SNS]

유 예비후보는 19일 자신의 페이스북을 통해 "1960년 4월 19일, 교복을 입은 학생들이 거리로 나선 것은 누가 시켜서가 아닌 무엇이 옳은지 스스로 판단한 선택이었다"며 "그 아이들이 있었기에 지금의 대한민국은 세계가 주목하는 민주주의 회복력을 가진 나라가 되었다"고 4·19 혁명의 의미를 되새겼다.

이어 그는 현재의 교육 현장을 돌아보며 '정답을 잘 외우는 아이'보다 '무엇이 옳은지 스스로 묻는 아이'를 기르는 교육의 중요성을 강조했다. 유 예비후보는 "조용히 앉아있는 교실보다 두려움 없이 말할 수 있는 교실이 되어야 한다"며 "우리 학교가 아이들에게 그런 '숨 쉬는 학교'가 되어주고 있는지 어른으로서 돌아봐야 한다"고 지적했다.

유 예비후보는 특히 4·19 정신을 기억한다는 것은 과거의 사건을 떠올리는 데 그치지 않고 그 정신을 오늘날의 교실로 잇는 작업이라고 정의했다. 그는 "아이들의 양심과 행동을 지켜주는 넓고 튼튼한 운동장과 교실이 돼주는 것이 어른들의 역할"이라며 "아이들이 마음 놓고 묻고 소통할 수 있는 교육 환경을 조성하겠다"고 약속했다.

마지막으로 유 예비후보는 "경기도의 아이들 곁에서 끝까지 함께하며 민주주의의 가치가 살아 숨 쉬는 학교를 반드시 만들겠다"고 덧붙였다.

한편, 교육계에서는 이번 메시지가 향후 경기도 교육 정책에서 학생들의 자치권 강화와 비판적 사고 중심의 교육 과정 개편에 힘을 실을 것으로 보고 있다.

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