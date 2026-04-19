경기도, 재난 우려 시설 2433개소 대상 '집중안전점검' 실시

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"단순 점검을 넘어 도민이 함께 참여하는 예방 중심의 안전관리 정책"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 오는 20일부터 6월 19일까지 2개월간 도내 재난·사고우려 시설 2433개소를 대상으로 '2026년 집중안전점검'을 실시한다고 19일 밝혔다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

도에 따르면 이번 점검은 공사현장, 교량, 공동주택, 체육시설, 공연장, 요양시설 등 재난 취약 및 사고 우려 시설 총 33개 유형을 대상으로 진행되며, 도와 시군, 유관기관, 민간전문가 등 82개 기관, 연인원 5254명이 참여하는 대규모 합동 점검으로 추진된다.

특히 어린이, 노인, 장애인 등 안전취약계층 이용시설과 전통시장, 지하상가 등 민생중심시설을 중점 점검 대상으로 선정해 안전 사각지대 해소에 집중할 계획이다.

점검은 건축·토목·전기 등 분야별 민간 전문가와 함께 드론, 열화상카메라 등 첨단 장비를 활용한 합동 현장점검 방식으로 실시되며, 점검의 전문성과 신뢰성을 높일 예정이다.

점검 결과에 대해서는 우선순위 기반으로 신속한 후속조치를 추진하고 지적 사항이 완료될 때까지 현장 점검을 통해 이행 여부를 지속적으로 관리하는 체계를 운영해 실효성을 강화한다.

경기도는 도민 참여 확대를 위해 자율안전점검표 배포, 누리소통망(SNS)·유튜브 콘텐츠 제작, 주민점검신청제(주민이 직접 안전점검을 요청하면 전문가와 합동점검을 실시) 홍보 등 다양한 홍보 활동을 병행해 생활 속 안전 문화 확산을 유도할 방침이다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "이번 집중안전점검은 단순 점검을 넘어 도민이 함께 참여하는 예방 중심의 안전관리 정책"이라며 "안전신문고앱 등을 통해 주민이 위험상황 발견시 직접 점검을 신청할 수 있으니, 도민 여러분의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com