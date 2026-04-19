박완수 경남지사, 제66주년 4·19혁명 국립 3·15민주묘지 참배

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주주의 정신 계승 의지 표명

유공자 예우 강화 정책 추진



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 4·19혁명 66주년을 맞아 국립 3·15민주묘지를 찾아 민주주의 정신을 기렸다.

도는 19일 창원시 마산회원구 국립 3·15민주묘지에서 참배를 진행했다고 밝혔다. 박완수 경남지사를 비롯해 최학범 경남도의회 의장, 박종훈 경남도교육감, 김상우 경남동부보훈지청장, 4·19혁명 관련 단체 대표와 유가족 등이 참석했다.

참배는 박완수 지사가 참석자를 대표해 현충탑에 헌화·분향하는 것으로 시작됐다. 이어 참석자 전원이 묵념하며 4·19혁명의 역사적 의미를 되새겼다.

박완수 경남지사가 제66주년 4·19혁명 기념일을 맞아 19일 오전 창원시 마산회원구 국립 3·15민주묘지를 찾아 분향하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.19

박 지사는 방명록에 "정권독재와 부정선거에 항거했던 4·19 정신을 이어받아 경남 발전에 힘쓰겠다"고 적고 민주주의 가치 계승 의지를 밝혔다.

이어 4·19혁명 관련 단체장과 유가족을 만나 감사의 뜻을 전했다. 박 지사는 "4·19혁명 정신은 대한민국 민주주의의 뿌리이자 경남의 자부심"이라며 "유공자와 유족의 희생이 헛되지 않도록 예우와 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 박 지사는 이날 입장문을 통해 "1960년 4월 19일 학생과 시민의 용기가 대한민국 민주주의를 다시 세웠다"며 "3·15의거의 함성이 4·19혁명의 도화선이 됐다"고 강조했다. 이어 "민주주의는 현재의 실천"이라며 "도민 목소리에 귀 기울이고 공정과 상식이 바로 서는 도정으로 보답하겠다"고 덧붙였다.

도는 4·19혁명 유공자와 유족에 대한 예우 강화를 위해 관련 보훈 정책을 지속 추진하고 있다.

news2349@newspim.com