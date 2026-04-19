정부, 유망 중견기업 35곳 선정…상반기 4660억 금융지원

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'라이징 리더스 300' 추가 선정

기업당 최대 300억 대출 지원

하반기 선정 9월중 공고 예정

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 올해 유망 중견기업 35곳을 선정해 올해 상반기에 총 4660억원을 지원한다.

산업통상부(장관 김정관)는 중견기업 전용 금융지원 프로그램인 '라이징 리더스(Rising Leaders) 300'의 2026년 상반기 지원 대상으로 중견기업 35개사를 선정했다고 19일 밝혔다.

'라이징 리더스 300'은 산업부와 우리은행이 공동으로 ▲수출 ▲기술개발(R&D) ▲ESG ▲디지털 전환(DX) 등 4대 분야 유망 중견기업(후보기업 포함)을 발굴해 글로벌 선도기업으로 육성하고자 마련한 중견기업 전용 금융지원 프로그램이다. 기업당 최대 300억원, 총 4660억원 규모의 금융지원을 제공할 계획이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.04.19 dream@newspim.com

우리은행은 지난 2023년부터 오는 2027년까지 5년간 총 4조원 규모의 대출을 제공할 예정이다. 그동안 여섯 차례에 걸쳐 190개 기업을 선정하고 약 1.8조원 규모의 자금을 지원해 왔다.

올해 상반기 선정은 지난 3월 공고를 거쳐 KOTRA(수출), KIAT(기술), 중견련(ESG), 산업지능화협회(DX) 등 분야별 전문기관의 추천과 우리은행의 심사를 거쳐 진행됐다.

심사 결과 자화전자, 실리콘투, 파워맥스, 닥터애그 등 35개사가 선정됐다. 선정 기업은 업체당 최대 300억원 규모의 대출이 가능하다. 최대 1.0%p 금리우대 등 금융지원과 맞춤형 컨설팅 등 비금융서비스도 지원받을 예정이다.

'라이징 리더스 300' 사업은 올해 상·하반기 두 차례에 걸쳐 추진할 계획이며, 하반기 신청 공고는 오는 9월 중 시행될 예정이다.

산업부 관계자는 "융자, 보증, 펀드 등 정책 금융을 통해 유망 중견기업의 성장에 필요한 자금을 지원할 계획"이라고 밝혔다.

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