중견련 ′2026년 명문장수 중견기업′ 신청 접수

내달 24일까지, 업력 45년 이상 대상

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한국중견기업연합회(중견련)은 중소벤처기업부(중기부)가 주관하는 '2026년 명문장수기업' 중견기업 부문 접수를 시작했다고 26일 밝혔다. 마감은 4월 24일이다.

모집 대상은 업력 45년 이상의 중견기업이며 건설, 부동산, 금융, 보험 및 연금, 금융 및 보험 관련 서비스 등 일부 업종은 제외된다. 내달 10일까지 중기부 홈페이지에서 '국민 직접 추천'도 받는다.

한국중견기업연합회 CI [사진=한국중견기업연합회]

지난 2017년 선정된 1회 명문장수기업의 유효기간(10년) 만료가 다가오면서, 희망 기업 신청에 따라 서류 평가 및 평판 점검 등을 거쳐 자격 연장 여부도 결정할 예정이다.

중기부는 정부의 '5극3특 국가균형성장 추진 전략'에 발맞춰 2030년 초광역별 지역 중견·중소 명문장수기업 비중을 기존 52.4%에서 60%까지 확대하기로 하고, 올해부터 지역 기업을 우대 심사할 계획이다.

선정 기업은 중기부 요건 확인, 서류·평판 검토 및 현장 점검, 전문가 심의위원회 최종 심의 등을 거쳐 오는 9월 발표된다. 선정 기업에는 '명문장수기업' 확인서와 현판을 수여하고, R&D(연구개발)·수출·인력·판로·정책자금 등 정부 지원 사업 신청 시 가산점을 부여한다. 해당 마크는 제품 등 홍보에도 활용할 수 있다.

한편 명문장수기업 확인제도는 기업 성장의 롤모델로서 경제·사회적 책임을 충실히 수행해 온 모범 기업을 발굴·육성하기 위해 지난 2016년 도입됐다. 지난해까지 '명문장수기업'에 이름을 올린 63개 기업 중 중견기업은 샘표식품 등 16개사다.

stpoemseok@newspim.com