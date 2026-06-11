전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.11 (목)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

분노한 2030 '역습'…불공정·정치 불신·독박 부담에 반발

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 2030 청년들이 11일 투표용지 부족 사태에 분노하며 잠실 개표소 시위와 전국 시국선언에 나섰다
  • 절차적 정의 훼손과 불공정, 정치·국가기관 불신 속에서 극단적 진영 논리를 거부하며 진상규명과 재발방지 대책을 요구했다
  • 연금 개혁·정년 연장 등에서 배제된 채 경제 불평등과 미래 불안을 겪는 청년들이 신뢰할 수 없는 투표권 현실에 집단 저항하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

잠실 시위 주도…대학 총학생회 동시 시국선언
절차적 정의 붕괴 반발·진영 논리 빠진 정치권 거부
연금개혁·정년 연장 논의서 소외

[서울=뉴스핌] 한태희 고다연 나병주 기자 = '투표용지 부족'이라는 초유의 사태에 2030 세대가 분노했다.

일주일째 이어지는 잠실 개표소 봉쇄 시위는 2030세대인 청년층이 주도한다. 전국 18개 대학교 총학생회는 참정권 침해를 규탄하는 시국선언문을 동시에 발표했다. 과거 민주화 운동 주역이던 이른바 '586 세대'에 밀려 사회 의사결정 과정에서 소외됐던 청년층이 이번 사태를 기폭점으로 제 목소리를 내고 있다.

11일 대학교 교수와 대학생들은 6·3 지방선거에서 발생한 '투표용지 부족 사태'를 계기로 2030 세대가 집단행동에 나선 원인으로 사회 신뢰 붕괴와 진영 논리에 빠진 정치, 의사결정 과정에서 소외된 청년 등 한국 사회 복합적인 문제를 꼽았다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6.3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 6일 오후 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장 개표소 앞에서 재선거를 촉구하며 구호를 외치고 있다. 개표소 내부에는 잠실 7동 제2투표소에서 반출된 투표함 2개를 포함해 380여개의 투표함이 보관돼 있다. 2026.06.06 jk31@newspim.com

◆ 절차적 정의 붕괴·불공정에 참정권 훼손

2030 세대가 가장 분노하는 지점은 '절차적 정의 훼손'과 '불공정'으로 인한 참정권 침해다. 유권자 예측 실패를 이유로 헌법상 보장된 투표권을 박탈당한 상황은 국가가 저지른 심각한 정의의 훼손으로 받아들여졌다.

홍익대에 재학 중인 박채현 씨는 "민주주의는 결과로만 완성되지 않는다"며 "공정한 절차와 충분한 준비 그리고 제도에 대한 국민 신뢰가 함께 작동할 때 비로소 유지된다"고 강조했다. 건국대에 재학 중인 강석현 씨 역시 "선거 기본 원칙인 공정성과 동시성이 산산조각 났다"고 꼬집었다.

이 같은 분노는 입시와 취업이라는 치열한 생존 경쟁 속에 놓인 청년 현실과 맞닿아 있다. 

구정우 성균관대 사회학과 교수는 "어릴 때부터 경쟁하며 땀 흘려 얻은 1~2점 차이가 입시나 취업에서 큰 결과로 이어지는 것을 겪은 세대"라며 "기성세대는 투표 몇십 장 차이를 대수롭지 않게 넘길 수 있지만 청년층은 이 작은 차이가 민주주의를 뒤흔들 수 있다고 보기에 기성세대보다 훨씬 더 예민하게 반응한 것"이라고 설명했다.

양승함 연세대 정치외교학과 명예교수는 "기성세대는 '결과에 지장이 없다'며 넘길 수 있어도 2030 세대는 단 1명이라도 부당한 조치를 당했다면 이를 절대 용납하지 않는다"며 "이들은 불공정을 인정하고 고치는 과정을 직접 확인하길 원한다"고 말했다.

◆ 이념 전쟁터된 정치 불신…극단적인 진영 논리 거부

이번 사태는 민주주의 근간인 선거 제도 신뢰에 치명적인 오점을 남겼다. 국가 기관에 대한 청년층 불신은 극에 달했다. 이 문제를 해결할 정치권은 진영 논리에 빠져 이념 전쟁터가 됐다는 게 2030세대의 시각이다. 이에 시국선언문을 발표한 대학교 단체도 정치권과 철저히 선을 긋고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 10일 오후 서울 서대문구 연세대학교 학생회관 앞에서 학생들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄 연세인 시국선언을 하고 있다. 6·10 민주항쟁 39주년을 맞은 이날 전국 18개 대학 총학생회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시국선언문을 동시에 발표했다. 2026.06.10 mironj19@newspim.com

장동혁 국민의힘 대표는 하루 전인 지난 10일 오후 3시 국회에서 시국선언 대학생 간담회를 가졌다. 서울대학교 등 전국 18개 대학교 총학생회가 동시에 시국선언문을 발표하기로 한 오후 6시로부터 불과 3시간 전이다.

장동혁 대표 간담회 소식을 접한 대학교 총학생회는 공동으로 "장동혁 대표가 주최하는 대학생 간담회는 동시다발 진행 예정인 6.10 시국선언 대학과 무관하다"며 "기성 정치권 색을 배제하고자 한다"는 입장을 냈다.

설동훈 전북대 사회학과 교수는 "현재 2030은 정해진 질서가 부실한 것에 대한 책임을 묻고 극우나 극좌에 이용당하는 것을 경계하는 점이 부각된다"며 "전면 재선거보다는 진상규명이나 현행법 내에서의 재선거, 재발방지 대책 등 온전하고 합리적인 대안에 집중한다는 점에서 극우 유튜버, 건전하지 않은 정치인 등과 거리를 두고 있다"고 말했다.

◆ '독박 부담' 연금 개혁·정년 연장 논의 배제에 불안감

주목해야 할 점은 이번 사태 기저에는 2030 세대가 마주한 구조적 경제 불평등이 자리 잡고 있다는 점이다. 연금개혁이나 정년 연장과 같은 세대 간 갈등이 불보듯 뻔한 문제를 놓고 해법을 찾는 과정에서 청년 목소리가 반영될 틈은 좁다. 

지난해 국회에서 18년 만에 국민연금 개혁안이 통과됐지만 보험료율(내는 돈)이 오르는 등 청년층은 '기성 세대 부담을 미래 세대 떠넘기는 폭탄 돌리기'라며 반발했다. 법정 정년 연령을 만 60세에서 65세로 단계적으로 연장하는 방안도 본격 추진된다. 2030 세대는 정년 연장으로 청년 신규 채용이 위축될 수 있다고 우려하는 상황이다.

6.3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 6일 오후 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장 개표소 앞에서 재선거를 촉구하며 구호를 외치고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

청년들이 거리에 나서 잠실 개표소에서 밤샘 시위하고 시국선언을 하는 이유는 연금 고갈과 일자리 절벽이라는 경제 상황 속에서 자신 운명을 바꿀 '투표권'마저 신뢰할 수 없다는 저항인 셈이다.

조진만 덕성여대 정치외교학과 교수는 "투표용지 부족 사태로 인해 청년들이 비교적 단결된 목소리를 내고 있지만 사실 그 내면에는 2030이 갖고 있는 다양한 불만과 불안감 등이 반영돼 있는 것 같다"며 "정치권에서는 청년들이 이번 사태를 계기로 이야기하는 많은 것들에 대해 관심을 갖고 반응할 준비가 돼 있어야한다"고 짚었다.

ace@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이정후 18게임 연속 안타 행진 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO 출신 타격 천재 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 메이저리그를 뒤집어 놓고 있다. 한국인 빅리거 최장 연속 경기 안타 신기록을 하루 만에 새로 썼다. 결정적인 순간에 변함없는 클린 히트로 소속팀의 8점 차 대역전승에 기여했다. 이정후는 11일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1도루를 기록했다. 전날 17경기 연속 안타로 추신수와 김하성을 넘어섰던 이정후는 이날 안타를 추가하며 기록을 18경기로 늘렸다. 일본의 오타니 쇼헤이가 가진 연속 안타 기록과 어깨를 나란히 했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 9회 끝내기 만루포를 때린 브라이스 엘드리지와 포옹하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 시즌 23번째 멀티히트다. 최근 3경기 연속 2안타 이상을 몰아친 이정후의 시즌 타율은 0.335에서 0.338로 뛰어올랐다. 내셔널리그 타율 선두 오토 로페스(0.342)를 4리 차로 턱밑까지 추격한 메이저리그 전체 2위 기록이다. 이정후는 2회말 첫 타석에서 워싱턴 좌완 선발 포스터 그리핀을 상대로 헛스윙 삼진으로 물러났다. 4회말 두 번째 타석에서도 2루수 땅볼에 그쳤다. 세 번째 타석부터 진가를 드러났다. 팀이 1-6으로 뒤진 6회말 2사 주자 없는 상황. 이정후는 그리핀의 초구 낮은 커브를 감각적인 배트 컨트롤로 걷어 올려 우전 안타를 만들었다. 스트라이크존을 벗어난 유인구였지만 이정후의 방망이를 피해 가지 못했다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 18경기 연속 안타 행진이 완성됐다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 8회 2루 도루에 성공하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 8회말에는 '발 야구'로 추격의 불씨를 지폈다. 3-9로 뒤진 상황에서 이정후는 풀카운트 승부 끝에 귀중한 볼넷을 골라냈다. 지난달 4일 탬파베이 레이스전 이후 39일 만에 나온 볼넷이다. 출루한 이정후는 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 3호 도루를 성공시켰다. 이틀 연속 도루다. 이후 대니얼 수색의 적시 2루타 때 홈을 밟으며 득점까지 올렸다. 자이언츠는 8회에만 맷 채프먼과 라파엘 데버스의 백투백 홈런 등을 묶어 5점을 추격했다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 9회 안타를 치고 나가 셀레브레이션을 하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 이날의 역전 드라마의 크라이막스는 9회말 정규이닝 마지막 공격이었다. 7-10으로 뒤진 무사 1·2루 찬스가 이정후에게 걸렸다. 워싱턴은 빅리그에서 가장 뜨거운 타자인 이정후를 저격하기 위해 좌완 미첼 파커를 마운드에 올렸다. 이정후는 불리한 볼카운트(1볼-2스트라이크)에 몰렸으나 파커의 5구째 바깥쪽 직구를 가볍게 밀어 쳐 좌전 안타를 날렸다. [샌프란시스코 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자=샌프란시스코 선수들이 11일(한국시간) MLB 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에서 역전 만루 홈런을 친 브라이스 엘드리지를 축하하며 역전승을 자축하고 있다. 2026.6.11 psoq1337@newspim.com 순식간에 무사 만루 찬스가 만들어졌고 후속타자 브라이스 엘드리지는 파커를 상대로 우측 담장을 넘기는 끝내기 역전 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 1-9로 뒤지던 경기를 11-10으로 뒤집은 오라클 파크 역사에 남을 '극장승'이었다. 이정후의 정교한 타격을 징검다리로 대역전 시나리오가 완성됐다. psoq1337@newspim.com 2026-06-11 08:47
사진
FIFA 월드컵 76조원 베팅 전쟁 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵이 사상 최대 규모의 스포츠 베팅 이벤트가 될 전망이다. 미국 스포츠 베팅 시장이 사실상 처음으로 월드컵 특수를 온전히 누리게 되면서 온라인 스포츠북과 예측시장, 스포츠 데이터 업체들 간 고객 확보 경쟁도 한층 치열해질 것으로 예상된다. CNBC에 따르면 시장에서는 이번 월드컵 기간 전 세계 베팅 규모가 500억달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 이는 2022년 카타르 월드컵 당시 350억달러를 웃돌았던 수준보다 크게 늘어난 규모다. [프라하 로이터=뉴스핌] 월드컵에서 홍명보호와 함께 A조에 속한 체코 대표팀의 주장인 소우체크. 2026.06.09 wcn05002@newspim.com 이번 대회는 48개국 체제로 확대되면서 경기 수가 기존보다 40경기 늘어난 104경기로 치러진다. 개최지도 미국·캐나다·멕시코로 확대됐고, 미국 내 스포츠 베팅 합법화 지역도 크게 늘어나면서 관련 산업 전반의 수혜가 예상된다. 맥쿼리는 이번 월드컵이 스포츠 베팅 업체들의 2027년 EBITDA(상각전영업이익)를 2~5%가량 끌어올릴 것으로 전망했다. ◆ 팬듀얼·드래프트킹스 수혜 기대…스포츠 데이터 기업도 주목 가장 큰 수혜 기업으로는 팬듀얼 모회사인 플러터 엔터테인먼트(Flutter Entertainment)가 꼽힌다. 플러터의 피터 잭슨 최고경영자(CEO)는 최근 CNBC 인터뷰에서 "슈퍼볼 시청자가 약 2억명이라면 2022년 월드컵 결승전은 15억명이 시청했고 전체 대회는 50억명이 지켜봤다"며 "월드컵은 완전히 다른 규모의 이벤트"라고 말했다. 도이체방크는 미국 내 월드컵 베팅 규모만 약 33억달러에 달할 것으로 추산했다. 업체별로는 팬듀얼이 약 13억달러, 드래프트킹스(DKNG)가 11억달러 수준의 베팅을 처리할 것으로 예상했다. 베트MGM, 시저스 엔터테인먼트(CZR), 펜 엔터테인먼트(PENN)도 수혜 기업으로 거론된다. 스포츠 데이터 업체들도 주목받고 있다. 지니어스 스포츠(GENI)와 스포트레이더(SRAD)는 최근 예측시장 플랫폼 칼시(Kalshi)에 축구·야구·하키·UFC 관련 데이터를 제공하는 계약을 체결했다. 시장에서는 베팅 산업 성장에 따라 경기 데이터와 실시간 통계의 가치도 함께 높아질 것으로 보고 있다. ◆ 칼시·폴리마켓 급성장…예측시장도 월드컵 특수 이번 월드컵은 예측시장 플랫폼의 성장 여부를 가늠할 중요한 시험대가 될 전망이다. 파이퍼 샌들러에 따르면 칼시와 폴리마켓의 합산 거래량은 최근 70억달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 칼시는 이번 월드컵과 관련해 약 500개의 예측 시장을 개설했다. 현재 가장 활발한 거래가 이뤄지는 시장은 결승전 우승팀 예측으로, 스페인과 프랑스가 우승 후보로 꼽히고 있다. 최근 팬애틱스, 팬듀얼, 드래프트킹스도 예측시장 사업에 뛰어들며 시장 경쟁이 한층 치열해지고 있다.   시장에서는 월드컵이 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 스포츠 베팅, 예측시장, 스포츠 데이터 산업 전반의 판도를 바꾸는 초대형 비즈니스 이벤트가 될 것으로 보고 있다. 특히 미국 스포츠 베팅 시장이 성숙기에 접어든 가운데 이번 월드컵이 관련 기업들의 성장성을 시험하는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다. koinwon@newspim.com 2026-06-10 22:35

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동