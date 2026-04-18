[종합] 안성 금강터널서 5중 추돌...중상자 2명 헬기 이송·10명 경상

AI 핵심 요약beta
- 18일 오전 11시 12분 경기 안성시 포천-세종고속도로 금강터널에서 5중 추돌사고가 발생해 12명이 피해를 입었다.
- 5t 화물차가 승용차와 SUV 등 5대를 연쇄 추돌했으며 2명은 헬기로 긴급 이송되고 10명은 병원 치료 중이다.
- 경찰은 60대 화물차 운전자의 전방주시 태만이나 졸음운전 가능성을 조사하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 오영균 기자 = 경기 안성시 금광면 포천-세종고속도로 금강터널에서 발생한 5중 추돌사고로 총 12명의 인명피해가 발생한 것으로 집계됐다.
18일 오전 11시 12분쯤 발생한 이날 사고로 2명이 크게 다쳐 헬기로 긴급 이송됐으며 경상자 10명은 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.
사고는 터널 내부에서 발생했으며 8.5t 화물차가 승용차와 SUV 등 차량 5대를 잇따라 들이받으면서 연쇄 추돌로 이어진 것으로 파악됐다.
경찰은 60대 화물차 운전자의 전방주시 태만이나 졸음운전 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
gyun507@newspim.com