[핌in잠실] 손아섭, 1경기 만에 다시 선발…두산 연패탈출 선봉장

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[잠실=뉴스핌] 유다연 기자=두산 손아섭이 다시 선발로 출장한다. 트레이드 합류 첫 날 같은 활약을 기대하고 있다.

두산은 18일 서울 잠실야구장에서 KIA와 2026 신한 SOL KBO리그 경기를 치른다. 최근 3연패를 끊고 반등해야 하는 상황이다.

[서울=뉴스핌] 손아섭이 지난 17일 잠실 KIA전에서 대타로 출장해 상대 유격수 실책으로 출루에 성공했다. [사진=두산 베어스] 2026.04.18 willowdy@newspim.com

이날 두산은 '박찬호(유격수)-손아섭(우익수)-박준순(2루수)-양의지(포수)-김민석(좌익수)-카메론(지명타자)-강승호(1루수)-박지훈(3루수)-정수빈(중견수)'으로 라인업을 꾸렸다. 전날 휴식을 취했던 정수빈이 다시 라인업에 이름을 올렸다.

손아섭도 우익수, 2번타자로 선발 출장한다. 그는 전날(17일) 팀이 3-0으로 뒤지고 있는 6회말 2사 1루 양석환 타석에서 대타로 나왔지만, 삼진으로 물러났다. 그러나 8회말 두 번째 타석에서는 유격수 포구 실책으로 출루에 성공했다. 이후 김인태 타석 때 2루까지 진루하고 김민석의 2루타 때 홈 플레이트를 밟았다. 5-3까지 격차를 줄였다.

비록 역전하지 못했지만 손아섭의 출루가 득점까지 이어졌다. 손아섭 영입 후 나오고 있는 두산의 득점 패턴이다. 결국 두산 코치진도 이를 인지하고 손아섭을 다시 선발 라인업에 넣었다.

손아섭은 지난 14일 한화에서 두산으로 트레이드 됐고, 트레이드 당일 선발출전해 1안타(1홈런) 2볼넷 2타점, 2득점으로 타선에 활기를 불어 넣었다. 3연패를 끊어야 하는 두산은 다시 한 번 손아섭의 활약을 기대하고 있다.

willowdy@newspim.com