한득수 임실군수 예비후보 "농촌주민수당 60만 원 연내 지급"

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김진명 후보 정책연대 기반 제1호 공약 계승 선언

농촌기본소득 병행 통한 지역복지 강화 구상 제시

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수 예비후보가 전 군민을 대상으로 한 농촌주민수당 지급 방침을 내놓으며 정책연대 행보를 본격화했다.

한득수 예비후보는 18일 "임실군민 모두에게 농촌주민수당 60만원을 올해 안에 지급하겠다"고 밝혔다.

한득수 임실군수 예비후보[사진=한득수 캠프] 2026.04.18 gojongwin@newspim.com

이번 공약은 전날 김진명 예비후보 및 김후보 햇빛선대위의 공개 지지 선언 이후 추진되는 첫 정책연대 사례로, 한 후보는 당시 기자회견에서 김 후보의 주요 공약을 이어가겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

농촌주민수당은 농민에 한정하지 않고 농촌 지역에 거주하는 모든 주민에게 지급하는 보편적 복지 성격의 지원금이다. 김진명 예비후보 역시 선거 과정에서 '농촌주민수당 60만 원 지급'을 공약으로 제시했다.

한 예비후보는 "김진명 후보가 임실군민 삶의 질 향상을 위해 제안한 핵심 정책"이라며 "정책연대를 계승하는 의미에서 올해 안에 전 군민에게 동일 금액을 지급하겠다"고 강조했다.

아울러 한 후보는 농촌기본사회 실현을 목표로 연 200만 원 규모의 '농촌기본소득' 도입도 대표 공약으로 제시한 상태다.

gojongwin@newspim.com