광주 남부소방서 "불법 소각행위, 대형화재 위험"

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소각 시 관할 소방서 신고 필수

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 남부소방서가 18일 봄철을 맞아 건조한 날씨가 이어지는 가운데 불법 소각 행위로 화재 위험이 증가하고 있다고 주의를 당부했다.

논·밭두렁 소각은 작은 불씨가 바람을 타고 확산돼 산불이나 대형 화재로 이어질 가능성이 높다.

생활쓰레기 소각 역시 인근 주택과 산림으로 번질 우려가 있어 매우 위험하다.

불법 소각행위 근절 포스터. [사진=광주 남부소방서] 2026.04.18 bless4ya@newspim.com

소각이 불가피한 경우에는 관할 소방서 또는 시·군·구청 산림과, 읍·면·동 행정복지센터에 사전 신고한 후 허용된 장소와 시간에 한해 실시해야 한다.

또한 소화 도구를 준비하고 현장을 이탈하지 않는 등 안전 수칙을 철저히 준수해야 한다.

소각 허가를 받지 않은 상황에서 소방차가 출동하녀 20만원의 과태료가 부과되며 화재로 이어질 경우 형사처벌을 받을 수 있다.

송성훈 남부소방서장은 "작은 부주의가 대형 화재로 이어질 수 있는 만큼 불법 소각행위 근절이 중요하다"며 "시민 여러분의 적극적인 협조와 실천을 부탁드린다"고 밝혔다.

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