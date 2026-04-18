'화순 봄꽃 축제' 10일간 '봄꽃 야행' 개막

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[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순군이 17일 '2026 화순 봄꽃 축제'를 개막하고 10일간의 봄꽃 야행에 돌입했다.

화순군은 이날 오후 6시 하니움문화스포츠센터 공설운동장 주무대에서 축제 개막식을 열었다고 밝혔다.

2026 화순 봄꽃 축제 개막식 전경. [사진=화순군] 2026.04.18 ej7648@newspim.com

이번 축제는 꽃강길과 남산공원 일원에서 '봄꽃 야행(夜行)'을 주제로 오는 26일까지 진행된다.

개막식은 난타와 가요 공연 등 식전 행사로 시작돼 관람객들의 분위기를 끌어올렸다. 본 행사에서는 구복규 군수의 환영사와 내빈 축사가 진행됐으며 개막 퍼포먼스로 내빈들이 "2026 화순! 봄꽃!" 구호와 함께 화분에 꽃을 피우는 연출을 선보였다.

개막 영상은 봄꽃과 함께 추억과 희망이 피어난다는 메시지를 전달하며 관람객의 호응을 얻었다. 이후 '공정식 전국 가요제' 본선에 오른 9개 팀과 초청 가수들이 무대에 올라 공연을 이어갔다.

축제 기간에는 유채꽃 단지와 5개 테마정원을 비롯해 꽃조명, 대형 LED 바람개비 등 야간 경관 조형물이 조성돼 볼거리를 제공한다. 이와 함께 봄꽃 체험 프로그램, 먹거리 공간 '베짱이 포차', 소공연장, 피크닉존 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 운영된다.

조형채 관광체육실장은 "꽃과 공연, 체험이 어우러진 축제가 방문객들에게 봄날의 추억을 선사하길 기대한다"고 말했다.

ej7648@newspim.com