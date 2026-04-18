오산 경부고속도로서 대형화물차 간 추돌…60대 운전자 심정지

AI 핵심 요약beta
- 18일 오산시 경부고속도로에서 화물차 2대가 추돌했다.
- 뒤따르던 60대 운전자가 심정지 상태로 병원 이송됐다.
- 수습 중 4개 차로 통제돼 교통 혼잡이 빚어졌고 경찰이 조사한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[오산=뉴스핌] 오영균 기자 = 18일 오전 4시 50분쯤 경기도 오산시 경부고속도로 서울 방향 오산나들목 인근에서 대형 화물차 2대가 추돌하는 사고가 발생했다.
이날 사고는 뒤따르던 8.5t 화물차가 앞서가던 8.5t 화물차를 들이받으면서 발생했다. 뒤에서 추돌한 화물차 운전자 60대 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다.
사고 수습 과정에서 약 2시간 동안 전체 5개 차로 가운데 1차로를 제외한 4개 차로가 통제되면서 교통 혼잡이 빚어졌다.
경찰은 앞서 같은 구간에서 발생한 SUV와 택시 간 추돌사고가 이번 화물차 사고와 연관이 있는지 여부를 포함해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
gyun507@newspim.com