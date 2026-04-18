[오늘날씨] 한낮 최고 28도까지 치솟아…평년 웃도는 '초여름 더위'

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서울 27도·대구 25도 등 전국 평년 웃돌아

내륙 중심 큰 일교차…건강에 각별한 유의

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 토요일인 18일은 낮 기온이 28도까지 오르며 초여름 날씨가 이어지겠다.

이날 기상청에 따르면 아침 최저기온은 7~15도, 낮 최고기온은 20~28도로 평년(아침 최저기온 4~11도, 낮 최고기온 17~22도)보다 높은 수준을 보이겠다.

토요일인 18일은 낮 기온이 28도까지 오르며 초여름 날씨가 이어지겠다. 사진은 서울 종로구 광화문광장에서 어린이들이 물놀이로 더위를 식히는 모습. [사진=뉴스핌DB]

주요 도시별 아침 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲춘천 8도 ▲강릉 11도 ▲대전 11도 ▲대구 13도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲부산 15도 ▲제주 15도다.

낮 최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 24도 ▲춘천 26도 ▲강릉 22도 ▲대전 26도 ▲대구 25도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲부산 20도 ▲제주 21도 등으로 예상된다.

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다. 중부 내륙 지역은 일교차가 20도 안팎인 곳도 있으니 건강 관리에 각별한 주의가 필요하겠다.

중부지방은 하늘이 대체로 맑겠다. 남부지방은 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다.

제주도는 대체로 흐린 날씨를 보이겠다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음∼보통' 수준으로 예보됐다. 일부 중부지역은 오전과 밤사이 일시적으로 농도가 높아질 수 있겠으나, 낮 동안 대기가 확산해 점차 해소되겠다.

yek105@newspim.com