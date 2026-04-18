청주시, '옥화9경 은퇴자마을' 운영…귀농·귀촌 체류 지원

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 18일 청주시활성화재단과 함께 옥화9경 은퇴자마을 프로그램을 운영한다.
- 상당구 미원면 일대에서 귀농·귀촌 희망 중장년층 대상 체류형 교육과 교류를 지원한다.
- 올해 6기수로 운영되며 1기는 13일 입소해 다음달 10일까지 4주간 진행한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주시는 청주시활성화재단과 함께 귀농·귀촌을 희망하는 외지 중장년층과 은퇴 예정 세대를 위한 체류형 프로그램 '옥화9경 은퇴자마을'을 운영한다고 18일 밝혔다.
이 사업은 상당구 미원면 일대를 중심으로 자연환경과 지역자원을 활용해 도시민의 농촌 체류를 유도하고, 장기적으로 지역 정착으로 이어지도록 지원하는 것이 목적이다.
참가자들은 귀농·귀촌 기초·심화 교육을 비롯해 농가 일손 돕기, 지역 주민과의 교류, 공동 식사, 지역 탐방 등 다양한 프로그램에 참여한다. 단순 체험을 넘어 '체류-생활-정착' 단계로 이어지는 과정을 경험할 수 있도록 구성됐다.
시는 참가자들에게 숙소와 공용주방, 세탁실, 휴게실 등 생활시설을 제공해 실제 농촌 생활을 체험할 수 있도록 지원한다.
올해는 총 6기수로 나눠 운영되며 1기 참여자들은 지난 13일 입소해 다음 달 10일까지 4주간 프로그램에 참여한다. 2기 참여자 모집은 이달 말 진행될 예정이다.
시 관계자는 "농촌 체류를 통해 새로운 삶의 가능성을 모색할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "귀농·귀촌 희망자들의 안정적인 정착을 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com