김용태, 계엄 당일 헬기보고 "尹 미쳤다고 생각"...추경호 '계엄 표결 방해' 재판 출석

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신동욱 "대통령과 통화 후 당황한 모습"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김용태 국민의힘 의원이 12·3 비상계엄에 연루된 같은 당 추경호 의원의 재판에 출석해 "윤석열 전 대통령이 미쳤다고 생각했다"고 밝혔다.

17일 김 의원은 서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사) 심리로 열린 추 의원에 대한 내란 중요임무 종사 혐의 사건 공판에 증인으로 출석했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김용태 국민의힘 의원이 17일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 계엄 해제 표결 방해 혐의 관련 공판에 증인으로 출석하고 있다. 2026.04.17 ryuchan0925@newspim.com

김 의원은 당시 국회 본관에 헬기가 도착한 상황을 묻는 내란특검팀(특별검사 조은석)의 질문에 "저 상황을 보고 생각이 바뀌었다. 계엄이 잘못됐다. 윤석열이 미쳤다고 생각했다"고 말했다. 김 의원은 비상계엄 당일 국회의 계엄 해제 요구 결의안에 찬성표를 던졌다.

김 의원에 따르면 당시 당사에 모였던 의원들은 욕설을 내뱉을 정도로 매우 흥분한 상태였다. 본회의장에 모였을 때 동료 의원에게 "대통령이 미쳐서 본회의장에 박격포를 쏘는 것 아니냐"라는 발언을 했을 정도로 혼란스러운 상황이었다고 설명했다.

또 계엄 해제 표결 당시 국민의힘 의원들이 본회의장에 들어오지 못한 것도 "계엄군이 도착하고 경찰이 봉쇄하다보니 안 들어온 게 아니라 못 들어온 것"이라고 증언했다.

김 의원은 "많은 의원들이 경찰 질서 유지 정도지 정치인을 체포하거나 막지 않을 것이라고 생각한 초기라, 당사로 의원총회 장소를 바꾼 것은 합리적인 판단이었을 수 있다"고 말했다.

한편 이날 재판에서는 신동욱 국민의힘 의원도 증인으로 출석했다.

신 의원은 "(추 의원이)대통령으로부터 지침을 받았다면 추 의원의 표정에서 알 수 있었을 것"이라며 "하지만 추 의원은 (윤 전 대통령과의) 통화 이후에도 상당히 당황한 모습이었다"고 밝혔다.

비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원은 윤 전 대통령 측으로부터 계엄 협조 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받고 있다.

calebcao@newspim.com