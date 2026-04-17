경남도민체육대회 함안서 개막…4일간 화합 대장정 돌입

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1만2000여 명 선수단 참여 36개 종목

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 최대 체육 축제인 제65회 경상남도민체육대회가 17일 함안에서 막을 올렸다.

경남도는 이날 오후 5시30분 함안종합운동장에서 개회식을 열고 4일간의 일정에 들어갔다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 '17일 오후 5시 30분 함안종합운동장에서 열린 제65회 경상남도민체육대회' 개회식에서 격려사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.17

이번 대회는 '하나되는 함안·창녕, 두배되는 행복경남'을 슬로건으로 함안군과 창녕군 일원에서 오는 20일까지 분산 개최된다.

도내 18개 시군을 대표하는 선수단 1만2000여 명이 참가해 육상, 야구, 배구 등 36개 종목에서 기량을 겨룬다. 지역 체육 저변 확대와 함께 도민 화합을 도모하는 대표 행사로 자리매김했다.

박완수 경남지사는 격려사를 통해 "아라가야 중심지인 함안과 창녕에서 첫 공동 개최된 점이 뜻깊다"며 "대회 준비에 힘쓴 관계자들에게 감사한다"고 말했다.

그러면서 "경남은 산업과 문화, 자연을 아우르는 지역으로 대한민국을 이끄는 축"이라며 "도민 자긍심을 바탕으로 이번 대회가 화합과 결집의 계기가 되길 기대한다"고 강조했다.

이어 "330만 도민이 함께 어우러져 서로를 응원하는 축제의 장이 되길 바란다"며 선수단의 선전을 기원했다.

개회식은 함안 전통 '낙화놀이'를 접목한 성화 점화로 시작해 18개 시군 선수단 입장과 공식행사로 이어졌다. 싸이버거, 에일리 등 인기 가수들의 축하공연도 펼쳐져 현장 열기를 더했다.

대회 기간 문화·예술·관광 프로그램 등 부대행사도 운영돼 지역 방문객 유치와 소비 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

폐회식은 20일 함안체육관에서 열리며, 차기 개최지인 산청·함양·거창·합천군에 대회기가 전달된다.

news2349@newspim.com